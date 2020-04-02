Указ мэра Москвы от 2 апреля 2020 года № 36-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ):

1.1. Указ изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности.

2. Запретить до 1 мая 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

3.1. Проведение в городе Москве досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.2. С 28 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г.:

3.2.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

3.2.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3.2.3. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3.2.4. Посещение гражданами территорий общегородского значения, указанных в приложении 2 к настоящему указу.

3.3. Работу кружков и секций программы "Московское долголетие", организацию отдыха граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети города Москвы и учреждений культурно-досугового типа. Порядок переноса сроков ранее подтвержденных мероприятий в рамках организации отдыха граждан и иных подобных мероприятий или их замены на компенсацию определяется в соответствии с правовыми актами, устанавливающими порядок организации такого отдыха.

3.4. С 21 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1 -4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

3.5. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

3.6. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) настоящим указом не был установлен запрет на их посещение гражданами, обеспечить принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

4.1. Не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

4.2. Подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

4.3. В отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

5. Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы власти города Москвы, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

6. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

7. Обязать граждан:

7.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

7.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

7.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

7.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

7.2. Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

7.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 7.2 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 7.2 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

8. С 26 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г.:

8.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 3 к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве (далее также - Штаб).

8.2. Департаменту здравоохранения города Москвы обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа.

8.3. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы, Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и Департаментом образования и науки города Москвы обеспечить приостановление (с последующей записью билетов в размере не менее оплаченных периодов) в указанный период возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, образовательных организациях высшего образования (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую или добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях, а также иную трудовую или добровольческую (волонтерскую) деятельность при условии подтверждения по телефону + 7 (495) 777-77-77 либо на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы (при наличии регистрации в личном кабинете), граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа.

8.4. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы:

8.4.1. Обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа:

- в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;

- в размере 2 000 рублей 14 апреля 2020 г. при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.

8.4.2. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа, в том числе через горячую линию, указанную в пункте 7.1.1 настоящего указа.

8.4.3. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию, указанную в пункте 7.1.1 настоящего указа.

8.4.4. Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

8.5. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

8.6. Департаменту образования и науки города Москвы обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

9. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы:

9.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

9.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

9.3. При поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

9.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 7.2 и 7.3, абзаце первом пункта 8.1 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

9.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8.1 настоящего указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

10. Обязать:

10.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

10.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

10.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории города Москвы, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

10.4. Граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения.

11. Департаменту здравоохранения города Москвы:

11.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 7 настоящего указа.

11.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

11.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

11.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

11.5. Разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, в период действия режима повышенной готовности.

11.6. Организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), противовирусных лекарственных препаратов по перечню лекарственных препаратов, утвержденному Департаментом здравоохранения города Москвы.

12. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обеспечить приостановление реализации проездных билетов водителями на наземном городском и автомобильном транспорте общего пользования в городском и пригородном сообщении.

13. Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения до 21 марта 2020 г. учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей.

14. В связи с проводимыми работами по комплексной реконструкции Инфекционной клинической больницы № 1 заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкареву А.Ю. обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

15. Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления городских округов, поселений в городе Москве и организаций.

16. Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития - председателю Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nСоV в городе Москве, Раковой А.В.:

16.1. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

16.2. Ежедневно представлять Мэру Москвы доклад о ситуации с распространением в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

16.3. Обеспечить подготовку и представление Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки граждан.

16.4. Обеспечить разъяснение Штабом положений настоящего указа.

17. Оперативному штабу по экономическим вопросам в городе Москве подготовить предложения по мерам поддержки предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

18. Установить, что:

18.1. Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

18.2. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 г., а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти города Москвы или государственного учреждения города Москвы.

18.3. Сроки действия оплаченных проездных билетов Государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина" (далее - ГУП "Московский метрополитен"), Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" (далее - ГУП "Мосгортранс") на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г., подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г., но не менее 5 календарных дней со дня, следующего за днем истечения срока действия указанных билетов, при обращении пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" не ранее 1 мая 2020 г. при условии, что в период с 30 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено не более 6 поездок.

18.4. Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых истек в период с 30 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г., подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г., но не менее 5 календарных дней со дня обращения пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" не ранее 1 мая 2020 г. при условии, что в период с 30 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено не более 6 поездок.

18.5. Сроки действия оплаченных льготных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" для обучающихся и студентов без лимита поездок на месяц и на три месяца, действие которых было приостановлено в соответствии с пунктом 8.3 настоящего указа, подлежат продлению после прекращения режима повышенной готовности при обращении пассажиров в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на срок до 31 мая 2020 г. (для билетов без лимита поездок на месяц) или до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия билета, но не раньше 31 мая 2020 г. (для билетов без лимита поездок на три месяца). В случае если студенты или обучающиеся в период с 30 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. приобрели аналогичные билеты или билеты с большим сроком действия, то в порядке, установленном настоящим пунктом, продлевается срок билета, приобретенного позднее.

18.6. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.

19. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, имеющих продолжительность трудовой и иной деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, с начала 2020 года менее 60 календарных дней), в период с 1 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, производится региональная компенсационная выплата потерявшим работу (далее - региональная компенсация) за счет средств бюджета города Москвы.

Для безработных граждан региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан и региональной компенсации составляла 19 500 рублей.

Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию на 31 марта 2020 г. на учете в органах службы занятости города Москвы, устанавливается в беззаявительном порядке.

Региональная компенсация безработным гражданам, получившим такой статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, устанавливается со дня их увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, независимо от факта назначения пособия по безработице в этот период, но не ранее 1 апреля 2020 г.

Региональная компенсация не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

20. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения города Москвы на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и не переведенным в период режима повышенной готовности на дистанционную форму обучения, продолжается выплата стипендии за счет средств бюджета города Москвы до прекращения режима повышенной готовности, а также производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего указа.

21. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения города Москвы на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и переведенным на дистанционную форму обучения в связи с режимом повышенной готовности, производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего указа.

22. Гражданам, завершившим профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости города Москвы после 5 марта 2020 г. и не трудоустроившимся, обратившимся в службу занятости населения города Москвы для регистрации в качестве безработного путем подачи заявки через сайт czn.mos.ru или обращения по телефону + 7 (495) 705-75-75 и признанным в установленном законом порядке безработными, устанавливается региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего указа.

23. Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обеспечить принятие в установленном порядке решений о временном приостановлении с 21 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. посещения обучающимися указанных организаций.

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений, установленных настоящим указом, а также порядок обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, устанавливаются Мэром Москвы.

25. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.".

1.2. Приложение 1 к указу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему указу.

1.3. Приложение 2 к указу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему указу.

1.4. Указ дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 3 к настоящему указу.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин





Приложение 1 к указу Мэра Москвы от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ





Приложение 1 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.





Приложение 2 к указу Мэра Москвы от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ





Приложение 2 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ

Перечень парков культуры и отдыха, музеев-заповедников, музеев-усадеб, иных территорий общего пользования

1. Выставка достижений народного хозяйства.

2. Парк Бабушкинский.

3. Ландшафтный парк Митино.

4. Парк Джамгаровский пруд.

5. Парк по Олонецкому проезду.

6. Измайловский парк.

7. Сиреневый сад.

8. Парк Красная Пресня.

9. Красногвардейские пруды.

10. Парк Кузьминки.

11. Природно-исторический парк Кузьминки-Люблино.

12. Зона отдыха Борисовские пруды.

13. Парк по Борисовским прудам.

14. Озелененная территория между Шипиловским проездом и Каширским шоссе.

15. Парк Садовники.

16. Лианозовский парк.

17. Гончаровский парк.

18. Озелененная территория объекта Зеленая зона р. Чермянки (Этнографическая деревня Бибирево).

19. Парк Дубки.

20. Парк по Ангарской улице.

21. Ходынское поле.

22. Перовский парк.

23. Зона отдыха Терлецкая дубрава.

24. Парк у прудов Радуга.

25. Парк Победы на Поклонной горе.

26. Сад им. Баумана.

27. Парк Северное Тушино.

28. Захарковский залив.

29. Зона отдыха Левобережье.

30. Парк Дружбы.

31. Парк Северного речного вокзала.

32. Химки-2.

33. Парк Сокольники.

34. Таганский парк.

35. Детский парк им. Прямикова.

36. Парк Фили.

37. Парк 50-летия Октября.

38. Парк Олимпийской деревни.

39. Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.

40. Крымская набережная.

41. Парк Музеон.

42. Воробьевы горы.

43. Сад Эрмитаж.

44. Парк Зарядье.

45. Музей-заповедник "Царицыно".

46. Музей-заповедник "Коломенское".

47. Усадьба Алтуфьево.

48. Усадьба Влахернское.

49. Усадьба Воронцово.

50. Усадьба Деда Мороза.

51. Усадьба Измайлово.

52. Усадьба Кусково.

53. Усадьба Люблино.

54. Усадьба Останкино.

55. Московский зоопарк.





Приложение 3 к указу Мэра Москвы от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ





Приложение 3 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







