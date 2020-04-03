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03.04.2020 22:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти разрешили обрабатывающей промышленности Москвы продолжить работу

Текст: Ирина Огилько

Столичные власти разрешили предприятиям обрабатывающей промышленности продолжить работу. По данным заммэра столицы Владимира Ефимова, при этом необходимо обеспечить переход максимально возможного числа сотрудников, не влияющих на технологический процесс, на удаленную работу.

Такое решение связано с указаниям Минпромторга РФ, касающихся работы организаций, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети.

Фото: РИА Новости
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По данным ТАСС, столичные власти направили письма предприятиям обрабатывающей промышленности города.

В письме отмечается, что предприятия обрабатывающих отраслей промышленности, расположенные на территории города Москвы, вправе продолжить производственную деятельность при условии принятия предусмотренных пунктом 4 указа мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", при этом обеспечив максимальный перевод сотрудников (не влияющих на технологический процесс) на дистанционный режим.

Ранее Ефимов отмечал, что обрабатывающая промышленность обеспечивает 13% валового регионального продукта и 5,3% налоговых поступлений в бюджет Москвы. В настоящее время в промышленной отрасли столицы трудится около 700 тысяч человек, а общее количество крупных и средних предприятий отрасли превышает 650.

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