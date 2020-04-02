Магистральный кабель "Ростелекома" в Якутии был пробит из ружья

Правоохранительные органы вынесли предварительное заключение о том, что магистральная линия связи возле города Алдан в Якутии в среду была прострелена из ружья.

Из-за этого повреждения абоненты в течение нескольких часов оставались без качественной связи на всей территории республики. Порыв кабеля был зафиксирован в 14.30 по местному времени, восстановить линию удалось к 18 часам.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии, прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в кабеле металлические частицы, а рядом - гильзы от патронов. Дело передано для расследования в полицию.