В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30

Еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Бурятии. Таким образом, число зараженных увеличилось до 30.

"Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидемических очагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Уже обследованы 1007 человек, с которыми общались больные. У шести из них есть подозрение на COVID-19, анализы направлены в новосибирскую лабораторию.

Напомним, из-за эпидемии коронавирусной инфекции в регионе до 5 апреля действует режим полной самоизоляции.

В России, по последним данным, зарегистрировано 2777 инфицированных, 190 из них выздоровели, а 24 скончались. Всего проведено свыше 536 тысяч тестов на коронавирус.