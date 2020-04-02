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02.04.2020 06:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30

Текст: Юлия Гарднер

Еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено на территории Бурятии. Таким образом, число зараженных увеличилось до 30.

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"Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидемических очагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Уже обследованы 1007 человек, с которыми общались больные. У шести из них есть подозрение на COVID-19, анализы направлены в новосибирскую лабораторию.

Напомним, из-за эпидемии коронавирусной инфекции в регионе до 5 апреля действует режим полной самоизоляции.

В России, по последним данным, зарегистрировано 2777 инфицированных, 190 из них выздоровели, а 24 скончались. Всего проведено свыше 536 тысяч тестов на коронавирус.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Распространение коронавируса COVID-19

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