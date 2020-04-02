В Хабаровском крае подготовили 658 коек на случай вспышки COVID-19

Хабаровский край на случай вспышки коронавируса готов развернуть 658 профильных коек для лечения пациентов. В районах подготовлены шесть больниц для таких заболевших.

- Есть федеральный норматив по развертыванию коек в подобных ситуациях. Так, по нему до 3 апреля у нас должно быть готово 197 коек. У нас сейчас 181. Из них 129 с системой подачи кислорода, а 37 с аппаратами искусственной вентиляции легких. То есть, мы работаем четко в рамках предъявляемых к нам требований, - сообщил министр здравоохранения края Александр Витько.

Всего в больницах региона имеется 110 аппаратов ИВЛ, еще 26 - в резерве. Кроме того, в крае работают две лаборатории Роспотребнадзора, где каждые сутки выполняют по 500-600 анализов на COVID-19. Но пока тестируют лишь пациентов с симптомами. Однако необходимо сделать так, чтобы протестировать могли каждого желающего. Витько сообщил, что в планах - открыть еще три лаборатории.

Напомним, сейчас в регионе официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В России выявлено 2777 заболевших, в мире - свыше 820 тысяч.