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02.04.2020 15:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Нижегородской области ввели QR-коды для контроля самоизоляции

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, определяющий механизм контроля за соблюдением гражданами режима полной самоизоляции. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Подтверждать свои перемещения предлагается с помощью цифрового портала "Карта жителя Нижегородской области". Это один из возможных вариантов.

- Указ не устанавливает монополию или обязательность этого способа подтверждения. Он разработан для вашего удобства. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки, - пояснил глава региона в своем официальном Instagram-аккаунте.

Жители могут составить расписание следующего дня на портале и оформить заявку на пребывание на улице. "Если все в порядке, появится меню с причинами, которые определены в указе. Когда система дает разрешение на выход, вы сразу получите подтверждение с QR-кодом. В случае, если вас остановит сотрудник полиции - предъявите ему этот код. Прямо на экране. Пока этот функционал работает только на портале. Но до 4 апреля обновленное приложение будет доступно в Google Play и AppStore", - уточнил Глеб Никитин.

Если у жителя региона нет смартфона, то он может оформить заявку по телефону "112". Еще один вариант - предъявить служебное удостоверение, паспорт с пропиской или собаку, с которой разрешено гулять не дальше чем в 100 метрах от дома.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- Понимаю, что будет много скептических комментариев: "Не хочу скачивать приложение или открывать портал", "Не хочу вводить какие-то данные и отчитываться перед кем-то, совершать лишние действия"… Действуйте как считаете нужным. Но соблюдайте ограничения и самоизоляцию! Сообщайте нам о замечаниях и предложениях, о том, что и как улучшить на портале "Карта жителя Нижегородской области", как повысить эффективность сервиса. Постараемся учитывать все дельные замечания. Эта практика уже успешно зарекомендовала себя в ряде стран мира, борющихся с распространением заболевания. Система разработана для вашего удобства и для содействия органам, отвечающим за вашу безопасность. Но главное, на что я рассчитываю в части соблюдения указа о самоизоляции, - это ваша сознательность и ответственность, - резюмировал губернатор.

Напомним, режим полной самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта. Те жители региона, чье нахождение на работе не обязательно, могут выбираться из дома за товарами первой необходимости, выгуливать собак, выносить мусор или получать экстренную помощь.

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