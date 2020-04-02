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02.04.2020 11:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Второй жертвой COVID-19 в Перми оказалась журналистка

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Стало известно, что второй жертвой коронавирусной инфекции в Пермском крае стала журналистка Анастасия Петрова. Она работала редактором пермского делового СМИ.

Фото: EPA
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Как пояснили корреспонденту "РГ" в администрации губернатора Пермского края, погибшая находилась на лечении в инфекционной больнице с диагнозом "пневмония". Первый анализ на коронавирус у пациентки оказался отрицательный, результат второго анализа, озвученный 29 марта, оказался положительный. Для уточнения диагноза пациентке был сделан третий анализ. Его результат оказался тоже положительный, но был озвучен только сегодня, 2 апреля, - через день после смерти Анастасии Петровой.

Журналистка вела блог в социальной сети, где описывала свое самочувствие в последние дни жизни. Последняя запись датируется 24 марта: "Приходили реаниматологи с аппаратом ИВЛ, очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга, кстати, помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще - в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что - они рядом и будут через пять минут. Если мне станет хуже… Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит в распечатку твоего анализа - это вообще-то очень страшно".

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У погибшей от коронавируса остались двое несовершеннолетних детей, которые в настоящее время находятся на попечении бабушки.

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае зафиксированы 14 случаев заражения COVID-19. Один пациент уже выздоровел, его выписали из инфекционной больницы. Еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей.

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