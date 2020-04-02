Короткую версию "Тотального диктанта" напишут 4 апреля

Как рассказала "РГ" представитель команды организаторов "Тотального диктанта" Ксения Эрдман, основу марафона составят шесть лекций. Например, эксперты развенчают мифы о чтении и научат отличать фейковые новости по текстовым особенностям.

Но, пожалуй, самой актуальной темой в период пандемии COVID-19 станет происхождение названий самых различных болезней, от оспы до коронавируса. "На лекции мы обсудим самые интересные названия болезней: откуда они берутся, что они значат и как меняются со временем", - обещают организаторы.

- Кроме того, у каждого будет возможность написать своего рода демоверсию "Тотального диктанта", - говорит Ксения Эрдман. - Это будет небольшой текст с названием "Время, вперед!", он написан Андреем Геласимовым, автором текста главного диктанта в этом году. Вместо привычных ручки и листка бумаги участники будут использовать клавиатуру.

Под диктовку председателя Филологического совета "Тотального диктанта" Владимира Пахомова, текст нужно будет набирать прямо на сайте проекта. Каждый образец проверит на грамотность автоматическая система, и вскоре участники смогут узнать свой результат в личном кабинете.

Онлайн-марафон пройдет с 9.00 до 16.00 по московскому времени, лекторы будут сменяться каждый час. Помимо самих экспертов и на лекциях, и во время "электронного" диктанта в студии будут гости, с которыми филологи обсудят использование языковых приемов в профессиональной деятельности. Так, участники известной группы "Ундервуд" расскажут, как пишутся песни, а автор канала "Читалочка" Полина Парс поделится секретами ведения блога.