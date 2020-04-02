Нового руководителя омского здравоохранения нашли в Москве

Губернатор Александр Бурков подписал указ о назначении нового министра здравоохранения Омской области. Возглавлять ведомство будет Ирина Солдатова.

Одна из задач нового министра - остановить распространение коронавируса на территории региона. Ее предшественник - Дмитрий Вьюшков - с проблемой не справился и вчера покинул свой пост.

Ирина Солдатова - выпускница РНИМУ имени Пирогова. После окончания университета работала в московской детской городской клинической больнице № 13 имени Филатова, с 2013 года - в должности заместителя главврача. С 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы. С 2015 по 2019 год - заместитель министра здравоохранения Московской области - начальник Управления организации медицинской помощи матерям и детям.

Помимо этого, она - вице-президент Общероссийской информационно-образовательной инициативы "Неонатология и педиатрия раннего возраста" (Московская область). Председатель Попечительского совета Благотворительного фонда помощи недоношенным детям "Право на чудо". Эксперт тематической площадки Народного фронта "Здравоохранение", руководитель проекта ОНФ "За доступную и качественную медицину в первичном звене". Член экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике.