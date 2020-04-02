Крупные интернет-платформы отметили резкий рост активности продавцов из Сибири. По данным онлайн-ретейлеров, за последнюю неделю число новых игроков рынка электронной торговли в регионах СФО увеличилось более чем вдвое.

Клиенты интернет-площадок заказывают не только одежду и продукты, но и все необходимое для домашнего досуга, дистанционной работы, учебы. Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В марте этого года сектор e-commerce стал востребован в Сибири как никогда. В сложившейся ситуации данный рынок оказался практически единственным связующим звеном между продавцами и покупателями. Работающие дистанционно и находящиеся в режиме самоизоляции горожане перевели большую часть покупок в онлайн.

- Буквально за несколько дней продажи выросли на сорок процентов и продолжают расти, - сообщили корреспонденту "РГ" в интернет-магазине зоотоваров "Зайцы". - Покупатели приобретают корм для животных, наполнители для лотков, лекарства. Причем с хорошим запасом.

Клиенты интернет-площадок заказывают не только одежду и продукты, но и все необходимое для домашнего досуга, дистанционной работы, учебы и даже подготовки к дачному сезону.

Вслед за покупателями в онлайн потянулись и продавцы - торговые центры, офисы и рестораны закрыты. В этой ситуации интернет-площадки - оптимальное решение, они дают бизнесу возможность не только поддерживать продажи, но и масштабировать их на всю Россию за счет своего трафика, логистических мощностей и инфраструктуры.

- В процессе регистрации на нашем маркетплейсе сейчас более четырехсот новосибирских компаний, - сообщили корреспонденту "РГ" в Ozon.

Там также отмечают увеличение ассортимента товаров у уже активно торгующих партнеров из Сибири - их на площадке пока несколько сотен. К примеру, только за одни сутки количество добавленных позиций выросло на двадцать процентов. Порядка 55 процентов сибирских предпринимателей на маркетплейсе - продавцы одежды, косметики и товаров для дома.

- В настоящее время мы ведем переговоры сразу с несколькими крупными операторами о том, чтобы оперативно подключить к интернет-площадкам и представителей омского бизнеса, - рассказал "РГ" руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Олег Ананьев. - В онлайн уже вышли производители детской одежды, мебели, строительных материалов.

Сами предприниматели грустно шутят о том, что "не было бы счастья, да несчастье помогло". До недавнего времени виртуальная торговля в регионе находилась в незрелом состоянии и не составляла конкуренции обычным торговым прилавкам.

Первые "доморощенные" онлайн-магазины начали появляться в Омской области еще в 2007 году. Однако, в отличие от других мегаполисов, приживались они с большим трудом. Как правило, такие торговые точки служили дополнением к уже существующему виду бизнеса и являлись структурным приложением компании.

Магазины, специализирующиеся исключительно на электронной торговле, в Прииртышье можно пересчитать по пальцам. По мнению экспертов, среди причин, по которым большинство предпринимателей не торопилось осваивать электронное торговое пространство, - неразвитость его инфраструктуры, консервативность омичей и непонимание специфики работы сектора e-commerce.

Конкурентов в Омске нет даже на таком перспективном направлении как доставка продуктов. Единственный электронный гипермаркет "Хоровод" закрылся в городе полтора года назад. Причина - низкая рентабельность. Чтобы оплачивать работу курьеров, операторов и содержать интернет-сайт, приходится либо делать наценку на товар, либо торговать в убыток. В результате региональные ретейлеры наигрались в доставку и сделали ее платной. Лишь два местных супермаркета поддерживают сервис - ради имиджа.

Федеральный сервис доставки продуктов "СберМаркет", зашедший в Омск в конце прошлого года, оказался единственным игроком на рынке в период повышенного спроса. За электронными покупками выстроились "километровые" виртуальные очереди. Сроки доставки увеличены, а доступные временные слоты закрыты на несколько дней вперед.

Сервисы заказа быстрой доставки еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club также перегружены заказами.

- Мы несколько раз за сутки вынуждены уходить в стоп-лист, - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" представитель компании, продающей суши и пиццу Виктория Фадеева. - Заказов очень много, не хватает курьеров.

- Сегодня переход в онлайн - единственный способ выжить для многих субъектов бизнеса, - уверен президент клуба предпринимателей "Моментум" Денис Моисеев. - Необходимо генерировать хоть какую-то выручку, чтобы удержаться на плаву и через полгода рассчитаться по налогам. Поэтому мы стараемся сохранить клиентов. Автошкола "Перекресток" уже предлагает горожанам дистанционное обучение. Бьюти-мастера проводят платные виртуальные мастер-классы - учат пользователей делать макияж, прически. Ателье шьют защитные маски. А вынужденные каникулы можно использовать для того, чтобы "раскачать" личный бренд. Оставшиеся дома люди, как правило, проводят свободное время в социальных сетях. Я заметил, что в "Инстаграме" статистика охватов и просмотров выросла в два раза.

Сибирские офисы юристов, психологов, маркетологов и преподавателей перемещаются с городских улиц в виртуальное пространство.

- Несмотря на закрытие судов, иски принимаются дистанционно - через государственную автоматизированную систему "Правосудие", а дела назначаются на май или июнь. Поэтому я не вижу смысла останавливать работу, - сообщила корреспонденту "РГ" кандидат юридических наук Татьяна Пономарева. - Я нашла партнера в комьюнити-чате в "Телеграм", с которым создала одностраничный сайт. Заинтересованные в правовой помощи оставляют заявки. Копии документов мы принимаем по любым каналам связи - электронная почта, WhatsApp, Skype, Telegram. Сегодня много программ, облегчающих дистанционную работу, особенно удобны компьютерные версии привычных мобильных мессенджеров, которые позволяют быстро скачивать и обрабатывать документацию. Мы думали, что на развитие виртуального офиса потребуются время и деньги. Но уже за первую неделю у нас появились четыре клиента.

По прогнозам экспертов, уже намеченные тренды e-commerce будут развиваться вне зависимости от продолжительности режима связанных с пандемией ограничений. Так или иначе, рынок онлайн-заказов и услуг будет расти. Возникшая ситуация может привести к трансформации всего сектора онлайн-покупок в России, появлению новых инструментов и форматов работы. Возможно, многие предприниматели уже не вернутся в формат офлайн.

Кстати

В Сибирской генерирующей компании (СГК) отмечают рост числа онлайн-обращений потребителей в период эпидемиологических рисков. В центр обслуживания клиентов теперь приходит почти на четырнадцать процентов меньше посетителей, чем год назад.

Количество звонков от новосибирцев в контакт-центр, напротив, выросло примерно на столько же и составило в феврале этого года 17,5 тысячи. Жители Новосибирска стали активнее обращаться по электронной почте, через мобильное приложение и сайт компании. Число дистанционных запросов в феврале нынешнего года увеличилось на сорок процентов по сравнению с январем, такая же тенденция сохраняется в марте. Аналогичная динамика - у интерактивных обращений потребителей в Красноярске, а в Канске зафиксирован трехкратный рост.

В формат онлайн-трансляций переведены концертные программы седьмого Транссибирского арт-фестиваля. Эпидемиологическая обстановка вносит коррективы в работу библиотек, музеев и всех культурных учреждений. Не выходя из дома, можно воспользоваться электронным фондом Новосибирской областной научной библиотеки, в которой сейчас более тридцати полнотекстовых коллекций, посмотреть спектакли новосибирских театров.