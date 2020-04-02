Новости

Фергюсон потребовал лишить Нурмагомедова чемпионского титула 06:16
В США из-за коронавируса закрыли знаменитый парк Гранд-Каньон 06:07
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 30 06:02
В Бурятии зенитчики отразили авианалет "противника" 05:42
Федерация волейбола запустила проект "ТВ: Ретроспектива дня" 05:13
Две девушки из Челябинска сшили и раздали бесплатно 600 масок 05:00
Захарова: Застрявшие в Катаре россияне скоро вернутся домой 04:52
В Хабаровске у прибывающих пассажиров измерят температуру на вокзале 04:37
В Якутии коллектив коррекционной школы начал шить маски 03:49
British Airways отправит в отпуск 36 тысяч сотрудников 03:46
Еще 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в ОАЭ 03:20
Трамп объявил о начале антинаркотической операции в Западном полушарии 03:05
Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд 02:14
Австралийские ученые изучают коронавирус на ускорителе частиц 02:00
В Китае иностранец с коронавирусом покусал медсестру 01:45
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания 01:26
Коронавирус обеспечит украинский ЗАЗ заказами 01:11
Премьер Грузии: В стране настал этап быстрого распространения коронавируса 00:45
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету 00:30
Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу 00:19
Ученые: карантин и изоляция могут спасти до 40 млн жизней в 2020 году 00:00
К борьбе с коронавирусом в столице подключаются частные клиники 01.04.2020
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса 01.04.2020
За угрозу заразить коронавирусом полицейского лондонец осужден на 6 месяцев 01.04.2020
"Спартак" проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу 01.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 05:41
Проект: В регионах

Бизнес уходит в онлайн

Сибирские предприниматели ищут возможности сохранить продажи с помощью интернет-площадок
Текст: Наталья Граф (Омск) , Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 71(8125)
Крупные интернет-платформы отметили резкий рост активности продавцов из Сибири. По данным онлайн-ретейлеров, за последнюю неделю число новых игроков рынка электронной торговли в регионах СФО увеличилось более чем вдвое.
Клиенты интернет-площадок заказывают не только одежду и продукты, но и все необходимое для домашнего досуга, дистанционной работы, учебы. Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Клиенты интернет-площадок заказывают не только одежду и продукты, но и все необходимое для домашнего досуга, дистанционной работы, учебы. Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Клиенты интернет-площадок заказывают не только одежду и продукты, но и все необходимое для домашнего досуга, дистанционной работы, учебы. Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В марте этого года сектор e-commerce стал востребован в Сибири как никогда. В сложившейся ситуации данный рынок оказался практически единственным связующим звеном между продавцами и покупателями. Работающие дистанционно и находящиеся в режиме самоизоляции горожане перевели большую часть покупок в онлайн.

Алтайский турбизнес попросил усилить господдержку

- Буквально за несколько дней продажи выросли на сорок процентов и продолжают расти, - сообщили корреспонденту "РГ" в интернет-магазине зоотоваров "Зайцы". - Покупатели приобретают корм для животных, наполнители для лотков, лекарства. Причем с хорошим запасом.

Клиенты интернет-площадок заказывают не только одежду и продукты, но и все необходимое для домашнего досуга, дистанционной работы, учебы и даже подготовки к дачному сезону.

Вслед за покупателями в онлайн потянулись и продавцы - торговые центры, офисы и рестораны закрыты. В этой ситуации интернет-площадки - оптимальное решение, они дают бизнесу возможность не только поддерживать продажи, но и масштабировать их на всю Россию за счет своего трафика, логистических мощностей и инфраструктуры.

- В процессе регистрации на нашем маркетплейсе сейчас более четырехсот новосибирских компаний, - сообщили корреспонденту "РГ" в Ozon.

Там также отмечают увеличение ассортимента товаров у уже активно торгующих партнеров из Сибири - их на площадке пока несколько сотен. К примеру, только за одни сутки количество добавленных позиций выросло на двадцать процентов. Порядка 55 процентов сибирских предпринимателей на маркетплейсе - продавцы одежды, косметики и товаров для дома.

- В настоящее время мы ведем переговоры сразу с несколькими крупными операторами о том, чтобы оперативно подключить к интернет-площадкам и представителей омского бизнеса, - рассказал "РГ" руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Олег Ананьев. - В онлайн уже вышли производители детской одежды, мебели, строительных материалов.

Фото: iStock
В Самарской области бизнес перешел на обучение онлайн

Сами предприниматели грустно шутят о том, что "не было бы счастья, да несчастье помогло". До недавнего времени виртуальная торговля в регионе находилась в незрелом состоянии и не составляла конкуренции обычным торговым прилавкам.

Первые "доморощенные" онлайн-магазины начали появляться в Омской области еще в 2007 году. Однако, в отличие от других мегаполисов, приживались они с большим трудом. Как правило, такие торговые точки служили дополнением к уже существующему виду бизнеса и являлись структурным приложением компании.

Магазины, специализирующиеся исключительно на электронной торговле, в Прииртышье можно пересчитать по пальцам. По мнению экспертов, среди причин, по которым большинство предпринимателей не торопилось осваивать электронное торговое пространство, - неразвитость его инфраструктуры, консервативность омичей и непонимание специфики работы сектора e-commerce.

Конкурентов в Омске нет даже на таком перспективном направлении как доставка продуктов. Единственный электронный гипермаркет "Хоровод" закрылся в городе полтора года назад. Причина - низкая рентабельность. Чтобы оплачивать работу курьеров, операторов и содержать интернет-сайт, приходится либо делать наценку на товар, либо торговать в убыток. В результате региональные ретейлеры наигрались в доставку и сделали ее платной. Лишь два местных супермаркета поддерживают сервис - ради имиджа.

Федеральный сервис доставки продуктов "СберМаркет", зашедший в Омск в конце прошлого года, оказался единственным игроком на рынке в период повышенного спроса. За электронными покупками выстроились "километровые" виртуальные очереди. Сроки доставки увеличены, а доступные временные слоты закрыты на несколько дней вперед.

Сервисы заказа быстрой доставки еды "Яндекс.Еда" и Delivery Club также перегружены заказами.

- Мы несколько раз за сутки вынуждены уходить в стоп-лист, - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" представитель компании, продающей суши и пиццу Виктория Фадеева. - Заказов очень много, не хватает курьеров.

- Сегодня переход в онлайн - единственный способ выжить для многих субъектов бизнеса, - уверен президент клуба предпринимателей "Моментум" Денис Моисеев. - Необходимо генерировать хоть какую-то выручку, чтобы удержаться на плаву и через полгода рассчитаться по налогам. Поэтому мы стараемся сохранить клиентов. Автошкола "Перекресток" уже предлагает горожанам дистанционное обучение. Бьюти-мастера проводят платные виртуальные мастер-классы - учат пользователей делать макияж, прически. Ателье шьют защитные маски. А вынужденные каникулы можно использовать для того, чтобы "раскачать" личный бренд. Оставшиеся дома люди, как правило, проводят свободное время в социальных сетях. Я заметил, что в "Инстаграме" статистика охватов и просмотров выросла в два раза.

Московские власти ввели новые меры поддержки бизнеса

Сибирские офисы юристов, психологов, маркетологов и преподавателей перемещаются с городских улиц в виртуальное пространство.

- Несмотря на закрытие судов, иски принимаются дистанционно - через государственную автоматизированную систему "Правосудие", а дела назначаются на май или июнь. Поэтому я не вижу смысла останавливать работу, - сообщила корреспонденту "РГ" кандидат юридических наук Татьяна Пономарева. - Я нашла партнера в комьюнити-чате в "Телеграм", с которым создала одностраничный сайт. Заинтересованные в правовой помощи оставляют заявки. Копии документов мы принимаем по любым каналам связи - электронная почта, WhatsApp, Skype, Telegram. Сегодня много программ, облегчающих дистанционную работу, особенно удобны компьютерные версии привычных мобильных мессенджеров, которые позволяют быстро скачивать и обрабатывать документацию. Мы думали, что на развитие виртуального офиса потребуются время и деньги. Но уже за первую неделю у нас появились четыре клиента.

По прогнозам экспертов, уже намеченные тренды e-commerce будут развиваться вне зависимости от продолжительности режима связанных с пандемией ограничений. Так или иначе, рынок онлайн-заказов и услуг будет расти. Возникшая ситуация может привести к трансформации всего сектора онлайн-покупок в России, появлению новых инструментов и форматов работы. Возможно, многие предприниматели уже не вернутся в формат офлайн.

Кстати

В Сибирской генерирующей компании (СГК) отмечают рост числа онлайн-обращений потребителей в период эпидемиологических рисков. В центр обслуживания клиентов теперь приходит почти на четырнадцать процентов меньше посетителей, чем год назад.

Количество звонков от новосибирцев в контакт-центр, напротив, выросло примерно на столько же и составило в феврале этого года 17,5 тысячи. Жители Новосибирска стали активнее обращаться по электронной почте, через мобильное приложение и сайт компании. Число дистанционных запросов в феврале нынешнего года увеличилось на сорок процентов по сравнению с январем, такая же тенденция сохраняется в марте. Аналогичная динамика - у интерактивных обращений потребителей в Красноярске, а в Канске зафиксирован трехкратный рост.

В формат онлайн-трансляций переведены концертные программы седьмого Транссибирского арт-фестиваля. Эпидемиологическая обстановка вносит коррективы в работу библиотек, музеев и всех культурных учреждений. Не выходя из дома, можно воспользоваться электронным фондом Новосибирской областной научной библиотеки, в которой сейчас более тридцати полнотекстовых коллекций, посмотреть спектакли новосибирских театров.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений