У школьников появятся электронные учителя и онлайн-кабинеты

В Омске разработали курс, помогающий учителям организовать онлайн-уроки за считанные часы.

Сегодня перед педагогами стоит задача быстрого перевода образовательного процесса в дистанционный формат. Времени в обрез, опыта нет, а вопросов море. Как это организовать? Какие нужны инструменты? Не пострадает ли качество знаний?

Омские ИТ-разработчики не только знают ответ, но и уже поставили бесплатное онлайн-обучение педагогов на поток. Для того чтобы полностью освоить новый курс, достаточно нескольких уроков.

- Мы еще в начале века вышли на рынок дополнительного образования с виртуальными продуктами, - рассказал "РГ" разработчик информационных технологий, победитель конкурса "Лидеры России-2019" Александр Дерябин. - За эти годы Школа цифрового педагога, которую прошли тысячи человек, уже накопила огромный опыт. Поэтому "изобретать велосипед" не пришлось. Как только учителя начали обрывать телефоны и сотрясать сети, мы тут же откликнулись на запрос, открыли онлайн-платформу, позволяющую немедленно начать обучение педагогов. Курс полностью прозрачен, открыт, доступен. Поэтому пройти его может любой учитель - и в городе, и в глубинке. Главное, чтобы у педагога был гаджет и интернет".

По словам Дерябина, создатели проекта изначально были нацелены сделать процесс максимально внятным и понятным. Пошаговая инструкция позволяет педагогу поступательно решать одну за другой все задачи, а при необходимости повторить пройденное.

- Курс обучения, рассчитанный на 18 академических часов, разделен на пять модулей, - поясняет Александр Дерябин. - Первый посвящен правилам поиска качественного контента. Второй - инструментам и сервисам, необходимым для организаций онлайн уроков. Третий - научит учителей проводить тренинги, тесты, проверять самостоятельные задания и домашнюю работу. Четвертый модуль расскажет, как организовать дистанционный кабинет. Последний (пятый) поможет настроить цифровое взаимодействие учителей и учеников.

Педагоги признаются, что все это увлекательно и вовсе несложно.

- Очень быстро освоила курс школы цифрового педагога. Начала выстраивать отношения с классами уже после первого занятия. Ученикам, похоже, тоже нравится новый формат, - делится первым опытом учитель иностранных языков омской гимназии №159 Екатерина Беляева. - Ловлю себя на мысли, что проект стоит развивать. Школьное образование - необъятное поле. А новые онлайн-технологии - реальный способ объять как можно больше.

Эксперты заявляют, что опасения руководителей, что "удаленка" может сказаться на учебной дисциплине, несостоятельны.

- Существует масса способов контроля за виртуальными оппонентами. И часто они гораздо более эффективны, так как исключают создание видимости работы, - пояснил "РГ" президент ИТ-кластера Сибири Александр Тимофеечев. - Просто в обществе еще бытует заблуждение: если человек сидит дома, значит, ничего не делает. На самом деле, это далеко не так. Многие преуспевающие компании уже давно доказывают на личном примере эффективность "удаленки". А теперь в этом смогут убедиться и школы.

По словам инноваторов, один из пробелов, который высветил массированный перевод образовательного процесса в дистанционный формат, - качественный интернет. Из-за отсутствия многие школы сельской глубинки могут остаться за бортом. И здесь есть о чем подумать региональной власти и провайдерам.

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