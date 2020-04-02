В прошлом году в сибирских регионах из незаконного оборота изъято 2,7 миллиона литров алкоголя - это на десять процентов меньше, чем год назад. Общая сумма штрафов составила 32 миллиона рублей. Семьдесят процентов нарушений связано с ненадлежащим учетом алкоголя. Предприниматели также нарушают сроки подачи деклараций, осуществляют производство и оборот алкоголя без лицензий. Нередко товар продают без маркировки, достоверных сопроводительных документов, а также по цене, ниже установленной минимальной.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщила заместитель руководителя Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Оксана Лубенец. О новых мерах по наведению порядка на рынке алкогольной продукции шла речь на круглом столе, организованном специалистами ведомства для омских предпринимателей.

Сегодня на алкогольном рынке Сибири работает более 800 организаций и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Алкогольный рынок по-прежнему существенно пополняет доходами региональные бюджеты. В прошлом году поступление акцизов в консолидированный бюджет Омской области от производства пива и крепкой алкогольной продукции составило 10,9 миллиарда рублей (в 2018-м - 10,5 миллиарда).

С 1 июля 2018 года плановые проверки предпринимателей, осуществляющих продажу крепких напитков, запрещены. Тем не менее в 2019-м в СФО было проведено более тысячи внеплановых проверок, в том числе по сигналам граждан.

В Омской области, по словам замминистра экономики региона Дениса Кушнера, число административных нарушений в прошлом году выросло на десять процентов. Местные коммерсанты продают напитки вне стационарных объектов, на вынос, по ночам. Аннулировано и приостановлено действие тринадцати лицензий. Привлеченные к административной ответственности заплатили в общей сложности 1,8 миллиона рублей. При этом оштрафовано только пятнадцать процентов нарушителей, остальные на первый раз получили лишь предупреждения.

По-прежнему процветает нелегальное производство. Недавно в Новосибирске было изъято более 126 тысяч бутылок сомнительного алкоголя и 41 тысяча литров спиртосодержащей жидкости. Свыше 7,5 тысячи литров пива и 3,8 тысячи литров пивных напитков обнаружено на подпольном заводе в Барнауле. Этот список можно продолжать.

По словам экспертов Росалкогольрегулирования, нередко контрафакт реализуют, используя этикетки известных брендов. Нарушая производственные ГОСТы, вместо солода в пиво добавляют зерно, во многих напитках зашкаливает содержание сахара, ароматизаторов, красителей. Попадается даже ацетон.

Между тем в этом году вступили в силу новые правовые нормы.

Изменения в федеральном законе о госрегулировании производства и оборота алкоголя (N171-ФЗ) предусматривают, что теперь контролирующие органы будут проверять не только розничный сбыт, но и оптовую торговлю. С 1 января запрещены рекламные акции крепких напитков через интернет, проходит обязательная регистрация оборудования и установок, производящих спиртное. Частным лицам запрещено транспортировать больше десяти литров алкогольной жидкости без указания на ней акцизных бандеролей. Повышаются штрафы за нарушения. Предприятиям, занимающимся производством и реализацией алкоголя, предоставлен льготный период для приведения бизнеса в соответствие новым требованиям - штрафные санкции за их несоблюдение начнут применять с июля 2020 года.

- Все это будет способствовать формированию цивилизованного алкогольного рынка. И мы уже наблюдаем такую тенденцию, - утверждает Оксана Лубенец.

Между тем

За нарушение требований технических регламентов для участников алкогольного рынка предусмотрены штрафы: для должностных лиц - до тридцати тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до сорока тысяч, для юридических лиц - до шестисот тысяч рублей.