Новости

Две девушки из Челябинска сшили и раздали бесплатно 600 масок 05:00
Захарова: Россияне из Катара вернутся домой в ближайшее время 04:52
В Хабаровске у прибывающих пассажиров измерят температуру на вокзале 04:37
В Якутии коллектив коррекционной школы начал шить маски 03:49
British Airways отправит в отпуск 36 тысяч сотрудников 03:46
Еще 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в ОАЭ 03:20
Трамп объявил о начале антинаркотической операции в Западном полушарии 03:05
Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд 02:14
Австралийские ученые изучают коронавирус на ускорителе частиц 02:00
В Китае иностранец с коронавирусом покусал медсестру 01:45
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания 01:26
Коронавирус обеспечит украинский ЗАЗ заказами 01:11
Премьер Грузии: В стране настал этап быстрого распространения коронавируса 00:45
Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету 00:30
Госдеп призвал американцев не скупать туалетную бумагу 00:19
Ученые: карантин и изоляция могут спасти до 40 млн жизней в 2020 году 00:00
К борьбе с коронавирусом в столице подключаются частные клиники 01.04.2020
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса 01.04.2020
За угрозу заразить коронавирусом полицейского лондонец осужден на 6 месяцев 01.04.2020
"Спартак" проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу 01.04.2020
Меры предосторожности от коронавируса соблюдают 84% москвичей 01.04.2020
Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля 01.04.2020
В новой серии Масяня и Хрюндель сходят с ума на карантине 01.04.2020
Английские врачи выявили два ключевых симптома коронавируса 01.04.2020
Посевные работы в РФ идут c опережением 01.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
02.04.2020 04:37
Проект: В регионах

Заглянуть в бутылку

За качество алкоголя теперь отвечают не только производители и розничная торговля, но и оптовые продавцы
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 71(8125)
В прошлом году в сибирских регионах из незаконного оборота изъято 2,7 миллиона литров алкоголя - это на десять процентов меньше, чем год назад. Общая сумма штрафов составила 32 миллиона рублей. Семьдесят процентов нарушений связано с ненадлежащим учетом алкоголя. Предприниматели также нарушают сроки подачи деклараций, осуществляют производство и оборот алкоголя без лицензий. Нередко товар продают без маркировки, достоверных сопроводительных документов, а также по цене, ниже установленной минимальной.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщила заместитель руководителя Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Оксана Лубенец. О новых мерах по наведению порядка на рынке алкогольной продукции шла речь на круглом столе, организованном специалистами ведомства для омских предпринимателей.

На Алтае возобновил работу спиртзавод

Сегодня на алкогольном рынке Сибири работает более 800 организаций и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Алкогольный рынок по-прежнему существенно пополняет доходами региональные бюджеты. В прошлом году поступление акцизов в консолидированный бюджет Омской области от производства пива и крепкой алкогольной продукции составило 10,9 миллиарда рублей (в 2018-м - 10,5 миллиарда).

С 1 июля 2018 года плановые проверки предпринимателей, осуществляющих продажу крепких напитков, запрещены. Тем не менее в 2019-м в СФО было проведено более тысячи внеплановых проверок, в том числе по сигналам граждан.

В Омской области, по словам замминистра экономики региона Дениса Кушнера, число административных нарушений в прошлом году выросло на десять процентов. Местные коммерсанты продают напитки вне стационарных объектов, на вынос, по ночам. Аннулировано и приостановлено действие тринадцати лицензий. Привлеченные к административной ответственности заплатили в общей сложности 1,8 миллиона рублей. При этом оштрафовано только пятнадцать процентов нарушителей, остальные на первый раз получили лишь предупреждения.

По-прежнему процветает нелегальное производство. Недавно в Новосибирске было изъято более 126 тысяч бутылок сомнительного алкоголя и 41 тысяча литров спиртосодержащей жидкости. Свыше 7,5 тысячи литров пива и 3,8 тысячи литров пивных напитков обнаружено на подпольном заводе в Барнауле. Этот список можно продолжать.

По словам экспертов Росалкогольрегулирования, нередко контрафакт реализуют, используя этикетки известных брендов. Нарушая производственные ГОСТы, вместо солода в пиво добавляют зерно, во многих напитках зашкаливает содержание сахара, ароматизаторов, красителей. Попадается даже ацетон.

Между тем в этом году вступили в силу новые правовые нормы.

Фото: iStock
В Роскачестве выяснили, как пандемия отразится на ценах на алкоголь

Изменения в федеральном законе о госрегулировании производства и оборота алкоголя (N171-ФЗ) предусматривают, что теперь контролирующие органы будут проверять не только розничный сбыт, но и оптовую торговлю. С 1 января запрещены рекламные акции крепких напитков через интернет, проходит обязательная регистрация оборудования и установок, производящих спиртное. Частным лицам запрещено транспортировать больше десяти литров алкогольной жидкости без указания на ней акцизных бандеролей. Повышаются штрафы за нарушения. Предприятиям, занимающимся производством и реализацией алкоголя, предоставлен льготный период для приведения бизнеса в соответствие новым требованиям - штрафные санкции за их несоблюдение начнут применять с июля 2020 года.

- Все это будет способствовать формированию цивилизованного алкогольного рынка. И мы уже наблюдаем такую тенденцию, - утверждает Оксана Лубенец.

Между тем

За нарушение требований технических регламентов для участников алкогольного рынка предусмотрены штрафы: для должностных лиц - до тридцати тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до сорока тысяч, для юридических лиц - до шестисот тысяч рублей.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах