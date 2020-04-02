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02.04.2020 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми назначили проверку по факту заражения 53 человек в больнице

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Следственный комитет по Республике Коми назначил проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией 53 человек в Эжвинской городской больнице Сыктывкара. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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"РГ" уже писала о том, что в Коми подтверждены 54 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 53 - в Эжвинской больнице. Как рассказали в региональном Минздраве, пациенты проходят курс лечения. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. Там находятся около 300 пациентов и медработников.

А в Сыктывкаре решили открыть госпиталь для больных коронавирусной инфекцией на базе нового корпуса радиологического отделения республиканского онкологического диспансера. Здесь будут лежать больные со среднетяжелой и тяжелой формы болезни. Как сообщил главный врач республиканской инфекционной больницы Владимир Катков, аппаратуру уже завезли, сейчас доставляют дополнительные лекарственные препараты, расходные материалы.

Всего планируется ввести 95 коек, из которых 15 реанимационных. 70 процентов будут обеспечены кислородной поддержкой.

В республиканском Следкоме добавили, что назначили проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из сотрудников больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар Распространение коронавируса COVID-19

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