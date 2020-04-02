В Коми назначили проверку по факту заражения 53 человек в больнице

Следственный комитет по Республике Коми назначил проверку по факту заражения коронавирусной инфекцией 53 человек в Эжвинской городской больнице Сыктывкара. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"РГ" уже писала о том, что в Коми подтверждены 54 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 53 - в Эжвинской больнице. Как рассказали в региональном Минздраве, пациенты проходят курс лечения. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. Там находятся около 300 пациентов и медработников.

А в Сыктывкаре решили открыть госпиталь для больных коронавирусной инфекцией на базе нового корпуса радиологического отделения республиканского онкологического диспансера. Здесь будут лежать больные со среднетяжелой и тяжелой формы болезни. Как сообщил главный врач республиканской инфекционной больницы Владимир Катков, аппаратуру уже завезли, сейчас доставляют дополнительные лекарственные препараты, расходные материалы.

Всего планируется ввести 95 коек, из которых 15 реанимационных. 70 процентов будут обеспечены кислородной поддержкой.

В республиканском Следкоме добавили, что назначили проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из сотрудников больницы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.