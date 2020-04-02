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02.04.2020 20:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону ГИБДД выявляет водителей, нарушивших режим самоизоляции

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)

Донских автолюбителей, нарушающих режим самоизоляции, начали выявлять на дорогах Ростовской области сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора.

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Астраханской области
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Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, во время профилактического рейда двух ведомств инспекторы ДПС проверяют автотранспорт у нарушителей режима самоизоляции, а сотрудники Роспотребнадзора составляют административные материалы.

При этом отмечается, что покидать свое место проживания дончане могут только для обращения за медицинской помощью, оказания помощи пожилым родственникам или для того, чтобы добраться до работы. В остальных случаях можно выходить в ближайшие магазины или аптеки.

Напомним, ранее сообщалось о введении в Ростове-на-Дону временного ограничения на плановую госпитализацию и медпомощь в городских стационарах и поликлиниках. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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