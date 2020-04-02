На Дону ГИБДД выявляет водителей, нарушивших режим самоизоляции

Донских автолюбителей, нарушающих режим самоизоляции, начали выявлять на дорогах Ростовской области сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, во время профилактического рейда двух ведомств инспекторы ДПС проверяют автотранспорт у нарушителей режима самоизоляции, а сотрудники Роспотребнадзора составляют административные материалы.

При этом отмечается, что покидать свое место проживания дончане могут только для обращения за медицинской помощью, оказания помощи пожилым родственникам или для того, чтобы добраться до работы. В остальных случаях можно выходить в ближайшие магазины или аптеки.

Напомним, ранее сообщалось о введении в Ростове-на-Дону временного ограничения на плановую госпитализацию и медпомощь в городских стационарах и поликлиниках. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.