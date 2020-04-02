На Кубани за нарушение карантина оштрафовали 16 человек

За прошедшие сутки на Кубани к административной ответственности из-за нарушения карантина привлечены 15 граждан и одно должностное лицо. Всего в городах и районах региона работают 884 мобильных отряда самоконтроля. Об этом заявили в пресс-службе краевой администрации.

- Территории населенных пунктов со вчерашнего дня патрулируют 884 мобильных отряда, разработаны 825 маршрутов патрулирования, - сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. - Работа хорошо организована в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске, Динском и Павловском районах, где уже наработан первый опыт привлечения нарушителей к административной ответственности.

Замглавы региона также отметил неудовлетворительную работу Тбилисского и Гулькевичского районов, где мобильные отряды вышли на маршруты патрулирования только к концу дня 1 апреля.

- В социальных сетях люди выкладывают видео с гуляющими людьми, - говорит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Не может быть оправданий и исключений, если их действия идут вразрез с объявленным карантином. Результат должен измеряться и в количестве выписанных штрафов.

За нарушение карантина грозит штраф физическим лицам от 15 до 40 тысяч рублей, должностным - от 50 до 150 тысяч, юридическим - от 200 до 500 тысяч. В случае если действия повлекли гибель людей, штраф будет составлять миллион рублей. Соответствующий закон о поправках в КоАП подписал президент РФ.

Отряды самоконтроля организованы по поручению главы Краснодарского края с целью проверки основания нахождения людей на улицах в карантин, введенный с 18.00 31 марта и действующий по 5 апреля. В группы вошли 3318 сотрудников полиции, казаков, представителей органов местного самоуправления, общественников.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Сочи, на курорте за первый день работы мобильных отрядов самоконтроля проверили около 1,5 тысячи человек, из которых 116 находились на улице без уважительной причины. Им разъяснили новые требования по ограничению передвижения по городу и рекомендовали вернуться обратно домой.

Также сочинские мобильные отряды обследовали 1387 объектов размещения и потребительской сферы, где выявили 14 нарушений, информацию о которых направили в Роспотребнадзор. Среди объектов размещения на главном курорте страны нарушений не выявлено.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.