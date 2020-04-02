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02.04.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отели Ялты оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей за нарушение карантина

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Гостиницы и места размещения большой Ялты могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей за прием отдыхающих в период самоизоляции. Об этом сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Фото: УМВД по Костромской области
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По данным Роспотребнадзора и других контролирующих ведомств, многие граждане и юридические лица безответственно отнеслись к рекомендациям правительства остановить работу, и находится дома в режиме самоизоляции. В частности установлено, что гостиницы большой Ялты продолжили принимать отдыхающих, несмотря на категорический запрет работы. Глава межрегионального управления Роспотребнадзора призвала МВД проверить эти места размещения и составить на нарушителей протоколы.

- Чтобы для владельцев отелей потом это не было неожиданностью, я напомню, что штраф для юридических лиц, допустивших нарушение режима ограничений составляет от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, - сказала Пеньковская.

Напомним, ранее суд приостановил на 30 суток работу семи объектов на территории гостиничного комплекса "Ялта-интурист" за нарушение режима. Бассейн, рестораны и кафе здесь продолжили работу в нарушение указа главы Крыма.

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