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02.04.2020 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму из громкоговорителей мечетей стали призывать к самоизоляции

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Громкоговорители, установленные на минаретах мечетей в Крыму и обычно призывающие к ежедневной молитве, стали оповещать жителей о карантинных мероприятиях по коронавирусу и призывать их в самоизоляции. Об этом "РГ" сообщили в Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК).

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Просьба подключиться к информированию населения о карантинных мероприятиях было со стороны всех местных администраций Крыма, - рассказала пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма Зера Эмирсуин. - Точно могу сказать, что в Нижнегорском и Белогорском районах такая работа уже ведется. Громкоговорители мечетей сообщают о необходимости соблюдать режим карантина.

Текст сообщений дает местная администрация. Обращения звучат на крымскотатарском и русском языках, рассказала пресс-секретарь. В мечетях на время действия режима самоограничения отменены массовые молебны за исключением неотложных. Ранее о том, что мечети подключились к информированию верующих и всех граждан о режиме карантина, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк, поставив в пример работу в Нижнегорском районе.

- Особо хотелось бы отметить в этом направлении работу Нижнегорского района, в котором помимо систем голосового оповещения, задействованы Дома культуры, громкоговорители мечетей, рынка, железнодорожного и автовокзалов, - отметил Юрий Гоцанюк.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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Мобильный комплекс оповещения МЧС, транслирующий призывы к самоизоляции, начал курсировать по определенному маршруту и в Симферополе. На УАЗе установлены четыре громкоговорителя мощностью по 50 мегаватт каждый.

Режим карантина введен в Крыму 2 апреля. На Крымском мосту начал работать блокпост, проверяющий весь въезжающий транспорт.

С завтрашнего дня крымчанам предписано соблюдать режим самоизоляции и покидать жилища только для покупки продуктов, лекарства, выноса мусора и выгула домашних животных.

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