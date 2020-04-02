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02.04.2020 11:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму количество тестов на COVID-19 увеличили более чем в 10 раз

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Республике Крым за последние сутки количество проведенных тестов для выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось более чем в 10 раз и будет еще расти. Такие данные на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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- За сутки сделано 295 тестов, - сообщила Пеньковская. - Часть еще находятся в работе, те, что уже завершены, показали отрицательный результат.

За предыдущие сутки в Крыму протестировали 20 человек. По данным главы межрегионального управления Роспотребнадзора, республика входит в пятерку регионов России, лидирующих по числу тестов на COVID-19.

Пеньковская также призвала готовиться к тому, чтобы делать в течение суток 700-800 тестов на коронавирус. Для этого необходимо ускорить развертывание еще двух лабораторий. Сейчас тестирование делается на базе единственной на полуострове лаборатории Роспотребнадзора. Планировалось запустить еще одну лабораторию на базе Республиканской детской клинической больницы 1 апреля, однако в силу разных причин начало ее работы переносится на 6 апреля.

Сегодня, согласно данным Минздрава Крыма, в республике под медицинским наблюдением находятся 3016 человек. Из них под динамическим наблюдением - 2935. В стационарах - 68. В обсерваторе - 13 человек.

Новых больных коронавирусом за последние сутки в Крыму не выявлено, их по-прежнему 16 человек.

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