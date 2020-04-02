В Крыму март не оправдал надежды на приток воды

В Крыму март не оправдал надежды гидрологов на пополнение запасов водохранилищ. А в бассейнах большинства рек выпало не более 20 процентов от ожидаемой нормы осадков. Об этом свидетельствуют данные Крымского управления по гидрометеорологии.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока Республики Крым к началу апреля составил 106,26 миллиона кубометров, что на 6,32 миллиона больше, чем месяц назад. Но по сравнению с прошлогодним наполнение почти в два раза меньше: в 2019 году в тех же водохранилищах было 194,50 миллиона кубометров воды, что на 88,24 миллиона больше, чем в текущем году.

- Март оказался необычайно засушливым, - сообщили в гидрометцентре. - В бассейнах большинства рек выпало от 0,7 до 7,5 миллиметра осадков, что составило от двух 20 процентов нормы. В бассейне реки Демерджи в Алуште выпало 0,1 миллиметра осадков - всего 0,3 процента нормы, а в бассейне реки Коккозка осадков вообще не наблюдалось.

Огромный недобор осадков зафиксирован и в крымских горах. В районе метеостанции Ай-Петри он составил 91 процент, на Ангарском перевале - 96 процентов.

- Из-за этого водность рек оказалась очень низкой для марта. С начала второй декады наблюдается постепенное понижение уровней воды, - констатировали синоптики. - Большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии вновь пересохли.

Тем не менее приток воды в водохранилища естественного стока за 25 дней марта составил: в Белогорское - 4,71 миллиона кубометров, Симферопольское - 1,23, Счастливое - 2,35, Чернореченское - 7,19.

Напомним, в начале февраля власти Симферополя собирались ввести подачу воды по графику, однако позже отказались от этой затеи. Но до сегодняшнего дня Симферопольское водохранилище остается наполненным лишь на треть.