Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе

Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

- Такая схема подачи воды по графику есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована, - заверил Гоцанюк. - Сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.

Изменение ситуации Гоцанюк вслед за руководителем Госкомводхоза объяснил тем, что после обильных осадков только за последние сутки приток в водохранилища, снабжающие столицу республики, достиг 732 тысяч кубов воды, что на 140 тысяч больше поступлений за весь прошлый месяц. Ведь только в районе Ангарского перевала в понедельник выпало почти 40 миллиметров осадков. В ближайшие несколько дней на полуострове благодаря атлантическому циклону и арктическим воздушным массам может выпасть еще до 50 миллиметров осадков в виде дождя и снега.

- Опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков, водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть, - пояснил Гоцанюк. - Именно этим объясняется повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб. Задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям в случае необходимости введения графика подачи воды. Правительство же со своей стороны предпринимает все необходимые меры для сокращения возможных утечек воды.

Напомним, сегодня утром мэр Симферополя Елена Проценко заявила об ограничениях водоснабжения жилых домов Симферополя с 10 февраля. Холодную воду в частный сектор и многоэтажки планировалось подавать восемь часов сутки - с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов, а горячую - только в выходные. Такое решение было объяснено скудными запасами воды в трех водохранилищах Симферополя, которых хватит лишь на 110 дней.