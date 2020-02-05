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05.02.2020 20:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Партизанское водохранилище в Крыму. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Партизанское водохранилище в Крыму. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Партизанское водохранилище в Крыму. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Приток водохранилищ Симферополя за сутки превысил показатели января

- Такая схема подачи воды по графику есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована, - заверил Гоцанюк. - Сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.

Изменение ситуации Гоцанюк вслед за руководителем Госкомводхоза объяснил тем, что после обильных осадков только за последние сутки приток в водохранилища, снабжающие столицу республики, достиг 732 тысяч кубов воды, что на 140 тысяч больше поступлений за весь прошлый месяц. Ведь только в районе Ангарского перевала в понедельник выпало почти 40 миллиметров осадков. В ближайшие несколько дней на полуострове благодаря атлантическому циклону и арктическим воздушным массам может выпасть еще до 50 миллиметров осадков в виде дождя и снега.

- Опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков, водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть, - пояснил Гоцанюк. - Именно этим объясняется повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб. Задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям в случае необходимости введения графика подачи воды. Правительство же со своей стороны предпринимает все необходимые меры для сокращения возможных утечек воды.

В Севастополе не будут вводить графики подачи воды

Напомним, сегодня утром мэр Симферополя Елена Проценко заявила об ограничениях водоснабжения жилых домов Симферополя с 10 февраля. Холодную воду в частный сектор и многоэтажки планировалось подавать восемь часов сутки - с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов, а горячую - только в выходные. Такое решение было объяснено скудными запасами воды в трех водохранилищах Симферополя, которых хватит лишь на 110 дней.

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