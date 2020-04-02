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02.04.2020 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму полиция нашла автора фейка о пандемии в отдельном селе

Текст: Сергей Винник

Полиция Крыма установила автора фейковой новости о зараженных односельчанах. Распространившей пост с фальшивой информацией крымчанке грозит штраф до 100 тысяч рублей. На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Ранее стало известно о том, что жительница села Уютное Сакского района распространила в социальных сетях информацию о пяти односельчанах, якобы заболевших COVID-19. Проверка показала, что это ложные сведения.

- Женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, - уточнил Смаглин. - Материалы будут переданы в суд.

За последние сутки полиция Крыма проверила 4352 объекта, установив 15 нарушителей режима среди юридических лиц. В том числе одно из заведений уличено в повторном нарушении режима. Его владельцам грозит штраф и принудительное закрытие. За это же время от крымчан поступило 27 сигналов о нарушителях режима. Сведения о работе еще 10 объектов не подтвердились. В отношении остальных будут приняты меры реагирования.

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