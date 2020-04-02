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02.04.2020 18:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Среднем Урале в список товаров первой необходимости вошли газеты

Текст: Константин Балагаев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в свой указ о мерах защиты жителей области от коронавирусной инфекции. Документ утвердил региональный список непродовольственных товаров первой необходимости. Помимо уже известных товаров из федерального перечня, в региональный вошла печатная периодика, сообщили "РГ" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: РИА Новости
Правительство изменило список товаров первой необходимости

- Печатная пресса один из важнейших источников информации для жителей зрелого и пожилого возраста - они привыкли получать новости через газеты. Степень информированности таких свердловчан о том, как защищаться от коронавируса, о мерах поддержки со стороны органов власти сейчас критически важна. Вот почему губернатор принял такое решение, - прокомментировал "РГ" региональное дополнение вице-губернатор Сергей Бидонько.

Решение позволит редакциям печатных СМИ, выходящим на территории Свердловской области, доставлять издания до читателей, полноценно выполнять обязательства перед подписчиками во время действия ограничительных мер. Теперь периодику смогут доставлять не только работники почты России, но также и предприятия альтернативных форм подписки и доставки.

Помимо сказанного, Евгений Куйвашев до первого июня приостановил бронирование мест, а также прием и размещение людей в пансионатах, на территории домов и баз отдыха, в санаторно-курортных организациях, круглогодичных санаторно-оздоровительных лагерях, а также в гостиницах, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения. До той же даты приостанавливается и работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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