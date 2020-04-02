Указ губернатора Свердловской области от 2 апреля 2020 года № 156-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ и от 30.03.2020 № 151-УГ, следующие изменения:

1) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

"2-1. Приостановить по 5 апреля 2020 года работу:

1) организаций общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также обеспечивающих питание работников организаций);

2) объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему указу (далее - Перечень), доля продажи которых в товарообороте соответствующих организаций и индивидуальных предпринимателей составляет не менее 30 процентов);

3) организаций бытового обслуживания населения (за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги);

4) по проведению массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров.

Приостановить предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных и муниципальных учреждений (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные, муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Приостановить по 1 июня 2020 года:

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения, расположенных на территории Свердловской области, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Свердловской области;

2) работу горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения, расположенных на территории Свердловской области.";

2) дополнить приложением (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев





Приложение к Указу Губернатора Свердловской области от 02.04.2020 № 156-УГ





Приложение к Указу Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Печатная продукция средств массовой информации.







