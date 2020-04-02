Тюменская область перешла на самоизоляцию

Тюменская область присоединилась к регионам, где ввели режим самоизоляции. Он начинает действовать здесь с ночи 3 апреля. Соответствующее постановление губернатор Александр Моор подписал во второй половине дня 2 апреля.

Систему спецпропусков власти пока не вводят, но предупреждают, что органы правопорядка, а также управление Роспотребнадзора обладают юридическими полномочиями для того, чтобы поинтересоваться у прохожих, с какой целью они находятся на улице и при необходимости привлечь нарушителей к ответственности. Позволено выходить из дому только для посещения ближайшего магазина, выгула животных, выноса мусора, для поездки на службу, если предприятию или организации разрешено работать.

До нынешнего дня в сибирском регионе действовал режим повышенной готовности. По состоянию на 2 апреля зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились два человека.