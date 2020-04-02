Постановление правительства Тюменской области от 2 апреля 2020 года № 166-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Обязать граждан:

10.1. соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

10.2. начиная с 00.00 часов по местному времени 3 апреля 2020 года и до отмены указанного ограничения не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами, случаев передвижения, непосредственно связанного с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Передвижение граждан в случае их следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующим нормативными правовыми актами, а также в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и действующими нормативными правовыми актами (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки), осуществляется на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Тюменской области (в случае принятия такого постановления).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, иные случаи, непосредственно направленные на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.".

Губернатор области А.В.Моор







