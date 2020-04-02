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02.04.2020 17:42
Рубрика: Экономика

От Москвы и до окраин

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну
Текст: Юлия Кривошапко
Региональные власти смогут с 1 июля самостоятельно решать, вводить ли специальный налоговый режим для самозанятых. Закон об этом публикует "Российская газета". По прогнозам президента "ОПОРЫ России" Александра Калинина, к эксперименту подключится подавляющее большинство регионов.
Фото: Алексей Бурло Фото: Алексей Бурло
Фото: Алексей Бурло

Сейчас специальный налоговый режим для самозанятых действует в 23 субъектах. Его могут применять граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности и личных визитов в налоговые органы по ставке 4% (для работающих с другими гражданами) и 6% (для работающих с компаниями и ИП). Чтобы стать участником эксперимента, достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении "Мой налог", разработанном Федеральной налоговой службой (ФНС).

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Официальный статус дает возможность вступать в гражданско-правовые отношения с предприятиями и компаниями, оказывать им услуги по договорам и в случае чего обращаться за защитой своих интересов в суд, поясняет Калинин. В отношении самозанятых действуют дополнительные меры господдержки. Для вновь зарегистрировавшихся в этом статусе предусмотрен налоговый вычет - 10 тысяч рублей.

"Большинство регионов, особенно после 1 июля присоединятся к эксперименту, - уверен глава "ОПОРЫ "России". - Некоторые губернаторы ранее сетовали, что предприниматели регистрируются в соседних субъектах, где уже действует режим для самозанятых, и вместе с ними к соседям уходят налоги. Теперь они смогут исправить эту ситуацию".

Для самозанятых, впервые зарегистрировавшихся в мобильном приложении, предусмотрен налоговый вычет - 10 тысяч рублей

Глава ФНС Даниил Егоров в феврале говорил, что к эксперименту по уплате налога на профессиональный доход в России подключились более 465 тысяч человек. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что 67% самозанятых, начавших платить налог на профессиональный доход, ранее никогда не регистрировались. "Мы видим реальный эффект с точки зрения обеления экономики", - подчеркивал глава минфина.

Самая популярная услуга, которую оказывают зарегистрировавшиеся самозанятые, - это перевозка пассажиров. Следом идут сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама.

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