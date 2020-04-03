Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 101-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Федерального закона от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7494; 2019, N 50, ст. 7201) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) с 1 июля 2020 года в субъектах Российской Федерации, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, с учетом положений частей 11 и 12 настоящей статьи.";

2) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В субъектах Российской Федерации, не указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" вводится в действие законами субъектов Российской Федерации.";

3) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Закон субъекта Российской Федерации о введении в действие специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" должен содержать положение о вступлении в силу указанного закона субъекта Российской Федерации не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин