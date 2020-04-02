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02.04.2020 18:04
Рубрика: Власть

Опасная ложь

В УК введена статья за фейки во время чрезвычайных ситуаций
Текст: Владислав Куликов
В Уголовный кодекс и КоАП внесены специальные поправки, наказывающие за ложь во время чрезвычайных ситуаций. Законы публикует "Российская газета". Юридические лица, например СМИ, будут попадать под действие КоАП. Гражданам грозит уже УК.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: iStock / anyaivanova
Интернет-ресурсы включились в борьбу с фейками о коронавирусе

"Проблема распространения фейков в сети Интернет обострилась после начала пандемии коронавируса, - рассказал председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит психологический ущерб и препятствует мерам по недопущению ухудшения ситуации. Поэтому вместо административной ответственности вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы в КоАП".

Он подчеркивает, что речь идет о распространении заведомо недостоверной информации, то есть, когда лицо знает, что это неправда, но все равно передает. Осужденного за фейк могут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей. Если же кто-то погибнет из-за паники, вызванной ложью, то возможно лишение свободы до 5 лет.

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