Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 31 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 31 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 22, ст. 2332; N 26, ст. 3012; 1999, N 7, ст. 873; 2001, N 26, ст. 2587; 2002, N 19, ст. 1793; N 30, ст. 3020; 2003, N 50, ст. 4848; 2004, N 30, ст. 3091, 3092; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 21, ст. 2456; N 31, ст. 4008; 2009, N 1, ст. 29; N 45, ст. 5263, 5265; N 52, ст. 6453; 2010, N 19, ст. 2289; N 31, ст. 4166; N 50, ст. 6610; 2011, N 1, ст. 10; N 11, ст. 1495; N 30, ст. 4605; N 50, ст. 7362; 2012, N 53, ст. 7631; 2013, N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; 2014, N 19, ст. 2303, 2335; N 30, ст. 4228, 4259; N 48, ст. 6651; 2015, N 27, ст. 3983; 2016, N 1, ст. 61; N 28, ст. 4559; 2017, N 15, ст. 2135; 2018, N 1, ст. 29, 85; N 18, ст. 2584; N 27, ст. 3939, 3940; N 31, ст. 4818; 2019, N 14, ст. 1459) следующие изменения:

1) дополнить статьей 2071 следующего содержания:

"Статья 2071. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.";

2) дополнить статьей 2072 следующего содержания:

"Статья 2072. Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.";

3) статью 236 изложить в следующей редакции:

"Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; N 23, ст. 2200; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2009, N 1, ст. 29; N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; N 52, ст. 6422; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2284; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 43, ст. 5792; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3367; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3484, 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 51, 53, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 42, ст. 6375; N 47, ст. 7134; N 53, ст. 8435, 8446, 8456, 8459; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919) следующие изменения:

1) часть первую статьи 31 после цифр "207," дополнить словами "2071, 2072 частью первой,";

2) в части второй статьи 151:

а) подпункт "а" пункта 1 после цифр "2055," дополнить цифрами "2071, 2072,", после цифр "2351," дополнить словами "236 частью третьей,";

б) пункт 3 после цифр "236" дополнить словами "частями первой и второй".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин