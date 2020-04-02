Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи. Диапазон рост составил примерно 1-2 рубля.

По состоянию на 17.53 мск курс доллара опускался на минимуме до 77,3 рубля, курс евро - до 84,16 рубля. При этом торги в четверг начинались с отметок 78,98 рубля за доллар и 86,78 рубля за евро.

Это следствие резкого роста цен на нефть днем. В моменте баррель Brent дорожал на 46% и превышал отметку 36 долларов за баррель. После котировки начали откатываться назад и снова преодолели 30-долларовый барьер.

Цены на нефть подскочили на новостях о предложении Саудовской Аравии созвать экстренную встречу стран ОПЕК+, на которой могло бы быть заключено новое соглашение, балансирующее рынок. Также президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что ожидает после разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом сокращения добычи нефти в мире на 10 млн баррелей.