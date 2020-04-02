Распоряжение губернатора Рязанской области от 2 апреля 2020 года № 107-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:

"в период с 17 марта 2020 года организовать свободное посещение детьми подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, а с 4 апреля 2020 года и до особого распоряжения исключить пребывание детей в указанных учреждениях;";

2) в подпункте 4 пункта 13.1 и пункте 13.2 слова "и информационных технологий" заменить словами ", информационных технологий и связи";

3) подпункт 3 пункта 26.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном Правительством Рязанской области.";

4) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, в период с 17 марта 2020 года организовать свободное посещение занятий детьми, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, а с 4 апреля 2020 года и до особого распоряжения исключить пребывание детей в указанных организациях.";

5) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

"31.1. Рекомендовать частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми, исключить пребывание воспитанников в местах осуществления деятельности по присмотру и уходу за детьми с 4 апреля 2020 года и до особого распоряжения.";

6) дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:

"40.1. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации Вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области И.М. Грекова.";

7) приложение № 2 дополнить пунктом 26 следующего содержания:

"26. Технические средства реабилитации.";

8) пункт 7 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

"7. Кораблинский район - 8-951-102-72-65"

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







