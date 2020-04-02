Симонов: Объемам экспорта российской нефти пока ничего не угрожает

Объемам экспорта российской нефти марки Urals в Европе пока ничего особенного не угрожает. Но ситуация с ценами на сырье во всем мире сложилась крайне неблагоприятная.

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сказал, что никаких проблем с размещением российской нефти на рынке нет, и Россия не продает ее себе в убыток, хотя сейчас цена на нее очень низкая.

За период с января по март средняя цена Urals по данным Минфина составила 48,18 доллара за баррель. Только за март показатель ниже - 29,17 доллара за баррель. Худшие результаты российская нефть показала в последние два дня марта. В Северо-Западной Европе ее стоимость упала сначала до 16, а потом до 13 долларов за баррель. Это дало основанию агентству Argus сообщить, что падение цен на нефть привело к тому, что к концу прошлого месяца стоимость российской нефти стала отрицательной. То есть с учетом транспортных затрат расходы нефтедобывающих компаний превысили получаемую ими прибыль от продажи нефти.

Впрочем, два дня слишком малый срок для возникновения серьезных проблем у отечественной нефтедобычи, к тому же экспорт Urals совсем не ограничивается морскими поставками в страны Северо-Западной Европы. Есть еще Средиземноморье, а также значительные объемы "черного золота" экспортируемого по нефтепроводам. Уже с 1 апреля котировки барреля стали расти и есть все основания полагать, что цены Urals ушли из минуса. Кроме того, в данном случае необходимо учитывать детали правил ценообразования и налогообложения в России.

"Ситуация с ценами на Urals в Европе сложилась достаточно тяжелая",- считает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он уточнил, что рассчитывается средняя цена Urals на месяц вперед, но по мониторингу прошлого месяца. Именно на основании этих цифр определяется сумма экспортной пошлины, которая составляет значительную часть в стоимости нефти при продаже за границу. При цене Urals в 20 долларов за баррель тонна нашей нефти стоит 146 долларов, а экспортная пошлина с нее составляет 52 доллара, пояснил эксперт.

При сохранении в долгосрочном периоде нынешних цен нагрузка на российские нефтяные компании будет большой только один месяц, а дальше снизится. Как пояснил Константин Симонов, при снижении цен ниже 14,7 доллара за баррель экспортная пошлина обнуляется.

Кроме того, снижается ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что делает Urals более конкурентоспособным.

Кроме того, марка Urals наиболее подходит для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Европы. Они изначально построены под переработку нефти именно с такими качественными характеристиками. В пользу Urals также играют логистические преимущества России - относительная близость морской доставки и наличие нефтепроводов.

По мнению Константина Симонова, объемам экспорта российской нефти пока ничего не угрожает и это подтверждают статистические данные. Но установление таких низких цен на относительно долгий период было бы крайне нежелательным для России. "Полубезумная игра, которая начала Саудовская Аравия с наращиванием добычи и скидками на нефть ничем хорошим не обернулась, в том числе и для самой Саудовской Аравии", - считает эксперт.