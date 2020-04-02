Спикер иранского парламента заразился коронаврусом

Спикер иранского парламента Али Лариджани заразился коронавирусом, став одним из самых высокопоставленных должностных лиц в мире, заболевших COVID-19, сообщает Associated Press.

Пресс-служба парламента Ирана объявила о болезни Лариджани на своем веб-сайте, заявив, что он получает лечение, находясь на карантине.

Министерство здравоохранения Ирана заявило в четверг, что коронавирус за сутки убил еще 124 человека, в результате чего число погибших в стране достигло 3160 человек.

Со своей стороны президент Хасан Рухани заявил, что коронавирус может остаться в Исламской Республике до конца иранского года, который начался только в прошлом месяце, сообщило государственное телевидение Ирана в четверг.