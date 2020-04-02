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Трейлер: российский космохоррор "Спутник" выйдет на платформах

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    02.04.2020, 17:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский "Чужой", фантастический хоррор "Спутник", обзавелся новым трейлером и датой релиза.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер продолжения зомби-экшена "Поезд в Пусан"

В условиях пандемии и вытекшей из нее проблемы с широкими экранами, премьера картины состоится не в кино, а онлайн - 23 апреля. Фильм будет доступен на платформах more.tv, Wink и ivi.

Синопсис там такой: СССР, 1983 год, советский космонавт Константин Вешняков привозит на землю инопланетное существо в собственном теле.

"В секретной лаборатории закрытого режимного города" нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти героя от чудовища. Вскоре обнаруживая, что "испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес".

Режиссер проекта - Егор Абраменко. Сценаристы - Олег Маловичко и Андрей Золотарёв.

В главных ролях - Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук (он же - сопродюсер) и Петр Федоров.

Первый трейлер смотрите здесь.

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