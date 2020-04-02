Трейлер: российский космохоррор "Спутник" выйдет на платформах

Российский "Чужой", фантастический хоррор "Спутник", обзавелся новым трейлером и датой релиза.

В условиях пандемии и вытекшей из нее проблемы с широкими экранами, премьера картины состоится не в кино, а онлайн - 23 апреля. Фильм будет доступен на платформах more.tv, Wink и ivi.

Синопсис там такой: СССР, 1983 год, советский космонавт Константин Вешняков привозит на землю инопланетное существо в собственном теле.

"В секретной лаборатории закрытого режимного города" нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти героя от чудовища. Вскоре обнаруживая, что "испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес".

Режиссер проекта - Егор Абраменко. Сценаристы - Олег Маловичко и Андрей Золотарёв.

В главных ролях - Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук (он же - сопродюсер) и Петр Федоров.

Первый трейлер смотрите здесь.