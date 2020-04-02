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02.04.2020 10:39
Рубрика: Спорт

Тренерский штаб сборной России по биатлону сформируют в мае

Текст: Максим Домчев

Союз биатлонистов России к середине мая сформирует тренерский штаб сборной страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава федерации Владимир Драчев.

Тренерский совет СБР проходит заочно, и он определится с кандидатами к 6 апреля. Как сообщил Драчев, процесс формирования тренерского штаба на новый сезон точно не будет быстрым.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Мы должны будем сначала принять предварительные решения, после разослать их, получить на них реакцию. Будет более длительная работа", - сказал он.

По словам главы СБР, окончательно определиться с составом удастся за месяц-полтора. После этого в Минспорт будет представлен список тренеров и спортсменов, которые будут представлять Россию в следующем сезоне.

Минувший сезон для российского биатлона получился неудачным. В Кубке мира не было одержано ни одной победы. На чемпионате мира единственное золото принес Александр Логинов, сумевший победить в спринте. Эта золотая медаль стала первой за 12 лет в личной гонке. В этом сезоне главным тренером сборной был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

Спорт Биатлон

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