Тренерский штаб сборной России по биатлону сформируют в мае

Союз биатлонистов России к середине мая сформирует тренерский штаб сборной страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава федерации Владимир Драчев.

Тренерский совет СБР проходит заочно, и он определится с кандидатами к 6 апреля. Как сообщил Драчев, процесс формирования тренерского штаба на новый сезон точно не будет быстрым.

"Мы должны будем сначала принять предварительные решения, после разослать их, получить на них реакцию. Будет более длительная работа", - сказал он.

По словам главы СБР, окончательно определиться с составом удастся за месяц-полтора. После этого в Минспорт будет представлен список тренеров и спортсменов, которые будут представлять Россию в следующем сезоне.

Минувший сезон для российского биатлона получился неудачным. В Кубке мира не было одержано ни одной победы. На чемпионате мира единственное золото принес Александр Логинов, сумевший победить в спринте. Эта золотая медаль стала первой за 12 лет в личной гонке. В этом сезоне главным тренером сборной был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской команды Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.