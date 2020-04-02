Постановление правительства Тюменской области от 1 апреля 2020 года № 165-п "О внесении дополнений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие дополнения:

дополнить пунктом 13 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"13. Приостановить с 01 апреля 2020 года до 1 июня 2020 года государственную регистрацию заключения и расторжения брака в органах ЗАГС Тюменской области, обеспечив изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначить новые даты государственной регистрации заключения брака после 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака производить его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Тюменской области.".

Губернатор области А.В.Моор



