Управляющим организациям дадут паспортные данные жителей-должников

Узнавать паспортные данные должников за коммунальные услуги через ГИС ЖКХ смогут управляющие организации. Минстрой разработал законопроект, который позволит им взыскивать долги за "коммуналку" после изменения порядка подачи заявлений в суд.

Управляющие компании сейчас оказались в сложной ситуации - с 30 марта при подаче в суд искового заявления о взыскании долга необходимо указывать более подробные, чем раньше, сведения об ответчике. Требуется информация о его паспортных данных, СНИЛС, ИНН и т.п. Это позволит избежать взыскания долга, например, с однофамильца должника. Однако у управляющих организаций такой информации о жильцах, как правило, нет. Тем более не располагают этими сведениями поставщики воды, тепла и газа.

Чтобы не парализовать взыскание долгов с жителей (а население задолжало уже 570 млрд рублей) минстрой предлагает открыть управляющим компаниям доступ к сведениям о жителях в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Этим способом организации-истцы смогут узнать фамилию, имя, отчество, СНИЛС или паспортные данные владельца интересующей их квартиры. Также им будут предоставлять сведения о вещных правах на объект недвижимости, о том, сколько человек зарегистрировано в квартире и о площадях помещений. В систему же сведения будут поступать из Росреестра и других государственных органов. В законе предлагается оговорить, что "согласие физического лица на получение и обработку персональных данных не требуется".

Доступ к данным о жильцах откроют управляющим организациям, поставщикам коммунальных услуг, региональным операторам капремонта, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами. И только в случае, если они сами являются поставщиками информации в систему и своевременно и в полном объеме размещают положенные сведения.