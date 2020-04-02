В Беларуси открылась весенняя сессия парламента

В солидарной работе государства и общества, субъектов хозяйствования и граждан Беларуси видит основную задачу преодоления кризисных явлений, порожденных пандемией коронавируса, спикер нижней палаты парламента РБ Владимир Андрейченко. Он выступил 2 апреля на открытии второй сессии палаты представителей Национального собрания.

Обращаясь к своих коллегам, спикер подчеркнул, что в кризисные дни ответственность распределяется на все государственные институты практически в равной степени. Разумеется, уточнил он, "сгущать краски не стоит, но и упрощать эту проблему тоже нельзя. Ведь главное для нас - забота о здоровье и жизни наших граждан".

По мнению парламентария, принятые государством превентивные меры позволили взять ситуацию под контроль. Очень важно, констатировал оратор, что граждане с пониманием относятся к происходящему, сохраняют спокойствие и выдержку. Но самой глубокой благодарности, по его словам, заслуживают врачи - "за профессионализм, мужество и самоотверженность, которые они проявляют, выполняя свою благородную миссию".

Не менее актуальной задачей назвал Андрейченко и минимизацию влияния эпидемии на хозяйственную деятельность страны. Он предложил депутатам продумать формы поддержки деловой активности, проследить, чтобы люди вовремя получали зарплаты, пенсии, чтобы им оказывались необходимые социальные услуги.

Особый акцент спикер сделал и на формировании проекта республиканского бюджета на 2021 год. В этой связи он пояснил, что вместе с правительством нужно найти выверенные решения, которые позволят эффективно расходовать бюджетные средства, чтобы выполнить социальные обязательства государства не в ущерб развитию экономики.

Напомнив, что стрессоустойчивая экономика решает важнейшую задачу в государстве, спикер дал понять, что практически равнозначной для депутатов остается и задача развития человеческого потенциала. Он пояснил, что в рамках сессии наиболее объемный пакет изменений коснется сферы отечественного здравоохранения.

Большой блок вопросов на сессии, сообщил глава нижней палаты, будет касаться "национальной безопасности, охраны правопорядка, повышения доступности и прозрачности правосудия". Впервые на законодательном уровне будут урегулированы вопросы защиты персональных данных.

Подчеркнув, что эти законопроекты в центре внимания общества, докладчик обратил внимание на четкое соблюдение сроков их подготовки. Кроме того, по его мнению, нельзя снижать внимание к документам, разработка которых находится на начальной стадии. Особое место здесь отводится корректировке кодексов об административных правонарушениях, напомнив, что речь идет о поручении президента.

Остановившись на реализации международной программы парламента, спикер признал, что ее основные положения и направления выработаны. Однако ее реализация затруднена тем, что страны уходят на карантин. Более того, по его мнению, планета вступает в абсолютно новую эпоху. "В мире царит растерянность, правительства действуют в одиночку, а международное сообщество демонстрирует неспособность объединить усилия", - заявил выступающий. В условиях глобализации принцип национального эгоизма не работает, подчеркнул он. И с пандемией, и с мировым кризисом, и с другими вызовами можно справиться лишь в том случае, если все страны будут сотрудничать, уважая интересы друг друга.

Для Беларуси, констатировал Андрейченко, безусловно, принципиальное значение имеет то, как в этих условиях будут протекать интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

Особое место в выступлении спикер уделил предстоящему юбилею Великой Победу. Важно, отметил он, помнить уроки истории. 75 лет назад великие державы смогли преодолеть взаимное недоверие и объединиться, чтобы уберечь мир от фашизма. Это позволило им не только в довольно короткие сроки справиться с последствиями Второй мировой войны, но и пережить невиданный экономический подъем.

Напомнив депутатам, что на этой сессии палате представителей предстоит назначить дату очередных выборов главы государства, спикер поздравил всех присутствующих с Днем единения народов Беларуси и России.