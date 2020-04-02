В США из-за коронавируса закрыли знаменитый парк Гранд-Каньон

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО - знаменитый Гранд-Каньон закрыли для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса. Решение принято в соответствии с рекомендациями минздрава страны. Сообщение опубликовано на сайте Управления национальных парков США.

"Безопасность посетителей, а также всех сотрудников и волонтеров нацпарка - приоритет для управления. Как только было получено письмо из министерства здравоохранения и социального обеспечения с рекомендацией закрыть Гранд-Каньон - это было тут же сделано", - цитирует РИА Новости замдиректора управления Дэвида Бернхардта.

В распоряжении говорится, что парк закрыт "до последующих распоряжений". Наряду с Большим Каньоном уже не принимает гостей и калифорнийский национальный парк Джошуа-Три. В нем продолжают работать лишь сотрудники службы охраны.

В США зафиксировано уже больше 213 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс. Эти данные приводит университет Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости коронавирусом в стране.