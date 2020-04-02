В США жертвами коронавируса стали более 5 тысяч человек

Число жертв среди граждан США от продолжающейся на территории этой страны пандемии коронавируса превысило 5 тысяч человек. Согласно статистике американского университета имени Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение глобальной пандемии COVID-2019, количество инфицированных этим заболеванием граждан CША, по данным на утро четверга, достигло 216515 человек.

Напомним, выступивший накануне в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал сограждан готовится к худшему. "Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим тяжелым временам", - заявил лидер США. По его словам, Америке "придется пройти через очень трудные две недели".

Ученые, отвечающие за разработку стратегии правительства США по борьбе с эпидемией коронавируса, ранее озвучили мрачный прогноз по количеству жертв среди американских граждан от заболевания COVID-2019: смертельный вирус может убить от 100 до 240 тысяч американцев.