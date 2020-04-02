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02.04.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: 84-летняя автомобилистка перепутала педали и сбила трех пешеходов

Текст: Вадим Давыденко

В Китае пожилая автомобилистка стала виновницей аварии, в которой пострадали три женщины-пешехода. Одна из них позже скончалась в больнице.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Все произошло, как это часто бывает, из-за путаницы с педалями. Сдавая задним ходом с парковки, 84-летняя старушка нажала на газ вместо тормоза, и ее автомобиль так резко рванул по дороге, что она растерялась.

Машина проехала почти целый квартал по проезжей части, потом вывернула на парковку для мотоциклов, а затем оказалась на тротуаре. Там-то и произошел наезд на пешеходов, который стал фатальным для 39-летней женщины.

В Сетях все чаще говорят о необходимости более строгого подхода к продлению водительских прав пожилым водителям, и печальный случай на видео, кажется, подтверждает справедливость этого предложения.

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