Видео: 84-летняя автомобилистка перепутала педали и сбила трех пешеходов

В Китае пожилая автомобилистка стала виновницей аварии, в которой пострадали три женщины-пешехода. Одна из них позже скончалась в больнице.

Все произошло, как это часто бывает, из-за путаницы с педалями. Сдавая задним ходом с парковки, 84-летняя старушка нажала на газ вместо тормоза, и ее автомобиль так резко рванул по дороге, что она растерялась.

Машина проехала почти целый квартал по проезжей части, потом вывернула на парковку для мотоциклов, а затем оказалась на тротуаре. Там-то и произошел наезд на пешеходов, который стал фатальным для 39-летней женщины.

В Сетях все чаще говорят о необходимости более строгого подхода к продлению водительских прав пожилым водителям, и печальный случай на видео, кажется, подтверждает справедливость этого предложения.