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02.04.2020 12:00
Рубрика: Видео

Видео: неосторожный водитель разбил на парковке и свою машину, и чужую

Текст: Вадим Давыденко

Наш конкурс на звание самого плохо паркующегося автомобилиста продолжается, и вот вам еще один кандидат на призовое место, неизвестный герой из Нидерландов за рулем Opel Agila цвета морской волны. В совершенно простой ситуации он сумел оторвать бампер у чужой машины, крепко искорежить свою собственную, а еще одно авто смогло уцелеть лишь благодаря мастерству сидящего в нем водителя.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Все произошло на тихой узенькой улочке, где владелец Opel попытался припарковаться параллельно тротуару. Сначала он слишком круто вывернул руль и, вместо того, чтобы плавно прижаться к бордюру, зачем-то выехал на тротуар. Потом резко свернул назад на проезжую часть, да так, что оторвал бампер у припаркованной рядом малолитражки небесно-голубого цвета.

Но и этого было недостаточно: не убрав ногу с педали газа, наш герой переехал улочку, на которой пытался парковаться, и задом врезался в какой-то магазинчик. На фоне этих бессмысленных и опасных виражей особо заметно мастерство владельца черного Suzuki Wagon R, который сумел проскочить опасный участок дороги без единой царапины.

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