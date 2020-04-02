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2 апреля 2020 г.

Распоряжение администрации Владимирской области от 1 апреля 2020 года № 241-p "О реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 2 апреля 2020 г.

Во исполнение Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности", решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области от 01.04.2020 № 13:

1. Главам местных администраций городских округов и муниципальных районов:

1.1. Утвердить решением оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) перечень организаций, расположенных на территории муниципального образования, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", перечень организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года и привлекающих работников для обеспечения функционирования таких организаций, с указанием численности привлекаемых работников.

1.2. Еженедельно в срок до 15.00 час. пятницы предоставлять в оперативный штаб по контролю за выполнением мероприятий, проводимых органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации области, сводную информацию о количестве выданных справок, подтверждающих необходимость следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), и список лиц, получивших справки.

1.3. Обеспечить организацию проверки информации, указанной в пункте 2 настоящего распоряжения.

2. Организациям, указанным в перечне, согласно пункту 1.1 настоящего распоряжения, ежедневно предоставлять в муниципальный оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) соответствующего муниципального образования информацию о количестве выданных справок, подтверждающих необходимость следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), и список лиц, получивших справки.

3. Утвердить форму справки, подтверждающей необходимость следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), согласно приложению № 1.

4. Утвердить форму справки, выдаваемой лицу, являющемуся волонтером и привлеченному на территории Владимирской области для помощи лицам в возрасте старше 65 лет, согласно приложению № 2.

5. Утвердить форму справки, выдаваемой лицу, следующему к близкому родственнику для оказания ему помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции, согласно приложению № 3.

6. Комитету по молодежной политике администрации области обеспечить выдачу справок лицам, являющимся волонтерами и привлеченным на территории Владимирской области для помощи лицам в возрасте старше 65 лет по доставке продуктов питания.

7. Департаменту социальной защиты населения администрации области организовать выдачу справок лицам, следующим к близким родственникам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин



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Формуа справки, подтверждающей необходимость следования к месту (от места) осуществления деятельности
(pdf, PDF, 21 Кб)
Форма справки, выдаваемой лицу, являющемуся волонтером
(pdf, PDF, 12 Кб)
Форма справки, выдаваемой лицу, следующему к близкому родственнику для оказания ему помощи
(pdf, PDF, 13 Кб)