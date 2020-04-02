Указ губернатора Владимирской области от 31 марта 2020 года № 63 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Указ изложить в редакции согласно приложению №1.

1.2. Приложение к Указу изложить в редакции согласно приложению №2.

2. Признать утратившими силу:

- Указ Губернатора области от 20.03.2020 № 46 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 24.03.2020 № 48 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 25.03.2020 № 50 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 26.03.2020 № 51 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 27.03.2020 № 53 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 27.03.2020 № 55 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 27.03.2020 № 57 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 29.03.2020 № 58 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 30.03.2020 № 59 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 31.03.2020 № 60 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38";

- Указ Губернатора области от 31.03.2020 № 62 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38".

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин





Приложение № 1 к Указу Губернатора области от 31.03.2020 № 63

О введении режима повышенной готовности

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Владимирской области режим повышенной готовности.

2. Границей зоны территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить границу Владимирской области.

3. Создать оперативный штаб по контролю за выполнением мероприятий, проводимых органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Владимирской области (далее - оперативный штаб), согласно приложению.

Перевести работу оперативного штаба в режим повышенной готовности.

4. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Владимирской области, определенные в приложениях № 2, 3 к Положению о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Владимирской области, утвержденному постановлением Губернатора области от 22.03.2004 №190.

5. Запретить до снятия режима повышенной готовности на территории Владимирской области:

5.1. Проведение зрелищных, досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

5.2. Обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры (музеи, библиотеки, выставочные центры, архивы).

5.3. Функционирование для посетителей фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров).

5.4. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

5.5. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на территориях и в помещениях торговых центров, торгово-развлекательных комплексов без сопровождения родителей (законных представителей).

6. На время действия режима повышенной готовности обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций и органов государственной власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также гражданам, определенным решением оперативного штаба.

7. Лицам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

7.1. Сообщать о своем возвращении во Владимирскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию по единому номеру телефона 112 или на "горячую линию" департамента здравоохранения администрации Владимирской области по номерам телефона 8 (800) 200-36-33 и 8 (4922) 77-77-33.

7.2. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

7.3. Соблюдать постановления должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области о нахождении в режиме изоляции на дому.

8. Лицам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуациёй с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 7 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

9. Руководителям органов государственной исполнительной власти Владимирской области, администраций муниципальных образований, работодателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области:

9.1. Обеспечить контроль температуры тела сотрудников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками респираторных инфекций.

9.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

9.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

9.4. Не направлять работников в страны с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и ограничить количество командировок за пределы Владимирской области.

9.5. Осуществлять ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств в режиме вирусных инфекций. А в местах пребывания людей в закрытых помещениях необходимо установить бактерицидные облучатели.

9.6. При необходимости переводить работников на работу в удаленном доступе.

10. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации и обеспечение взаимодействия с Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, образованным на базе АНО "Диалог" (далее - ИЦК), определить заместителя Губернатора области Моховикова И.А.

11. Рекомендовать организациям и лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающим организациям, региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональному оператору, осуществляющему деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Владимирской области, не осуществлять начисление штрафных санкций (пени) лицам, несвоевременно и (или) неполностью внесшим плату за жилое помещение и коммунальные услуги, на время действия режима повышенной готовности.

12. Департаменту здравоохранения администрации Владимирской области:

12.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Указа.

12.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела и симптомами респираторных заболеваний, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

12.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным симптомами респираторных заболеваний, у лиц с острой респираторно-вирусной инфекцией, обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований, у всех лиц с внебольничными пневмониями и неблагоприятным исходом заболевания отбор клинического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) и доставку в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

12.4. Ежедневно до 11:00 представлять Губернатору Владимирской области доклад о ситуации с распространением во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

12.5. При проведении профилактических мероприятий организовать работу по выявлению лиц, которые должны находиться под наблюдением, обратив особое внимание на людей, отягощенных хроническими заболеваниями, лиц старше 60 лет и иных групп риска.

12.6. Организовать взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством по проведению тест-исследований на наличие коронавирусной инфекции в лабораториях, имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами возбудителей.

12.7. Обеспечить взаимодействие с национальным центром экстракорпоральной мембранной оксигенации и проработать вопрос использования специально оборудованных коечных мест учреждений Федерального медико-биологического агентства.

12.8. Обеспечить режим полной готовности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Владимирской области в 10-дневный срок.

12.9. Организовать мониторинг данных по выздоровевшим пациентам и оперативно передавать их в ИЦК.

13. Руководителям медицинских организаций государственной и частной системы здравоохранения:

13.1. Обеспечить оказание медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела и с симптомами респираторных заболеваний, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

13.2. Обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии.

13.3. Осуществлять забор клинического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV):

- у лиц, имеющих симптомы респираторных заболеваний и о которых имеется информация о возможном контакте с больным новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

-у лиц, имеющих симптомы респираторных заболеваний, прибывших с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- у лиц с острой респираторно-вирусной инфекцией, обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований;

- у всех лиц с внебольничными пневмониями, неблагоприятным исходом заболевания и доставку в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

13.4. Направлять экстренное извещение о выявлении пациента с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

13.5. Размещать необходимую информацию о выявлении случаев заболевания внебольничной пневмонией и подозрении на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на информационном ресурсе Минздрава России http://ncov.ncmbr.ru. по защищённым каналам связи.

14. Комиссии администрации Владимирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий государственных органов Владимирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований во Владимирской области и организаций.

15. Рекомендовать религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области, ввести ограничения на посещения культовых учреждений на период действия режима повышенной готовности.

16. Рекомендовать УМВД России по Владимирской области организовать учет граждан, прибывающих из иностранных государств, отдельно по иностранным государствам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стран ближнего зарубежья, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств.

17. Рекомендовать УМВД России по Владимирской области, работодателям, организациям и лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, усилить работу по выявлению граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

18. Лицам, проживающим совместно с гражданами, прибывшими из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" либо по номеру телефона горячей линии департамента здравоохранения администрации области, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей об изоляции.

19. Руководителям организаций высшего профессионального образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, принять меры по реализации образовательных программ с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

20. Руководителям организаций торговли, общественного питания:

20.1. Обеспечить расстановку столов и иного инвентаря, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра.

20.2. Организовать регулярную обработку дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей.

20.3. Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей.

21. Руководителям аптечных организаций независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), средств индивидуальной защиты в аптечных организациях области.

22. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Владимирской области:

22.1. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания воздуха.

22.2. Участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе.

22.3. Перевести на дистанционную форму работы работников при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования организации.

22.4. Внедрить дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

23. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области:

23.1. Обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных организациях.

23.2. Принять дополнительные меры по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления:

24.1. Создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории соответствующих муниципальных образований области.

24.2. Обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем Указе.

25. Рекомендовать местным администрациям городских округов и муниципальных районов рассмотреть возможность введения ограничительных мер по посещению жителями парков, ограничив физический доступ на парковую территорию. В тех случаях, где это невозможно, необходимо организовать информирование о необходимости исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Владимирской области, ограничивающих массовое пребывание граждан.

26. Рекомендовать местным администрациям совместно с волонтерами волонтерского центра регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" во Владимирской области с привлечением иных волонтерских организаций и объединений во Владимирской области создать волонтерские штабы для помощи лицам в возрасте старше 65 лет по доставке продуктов питания (далее - Штабы).

Обеспечить Штабы помещениями, техническими средствами для работы, средствами индивидуальной защиты для волонтеров, транспортными средствами для доставки продуктов питания и лекарственных препаратов.

27. Временно с 28.03.2020 года приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов.

28. Временно с 28.03.2020 года по 05.04.2020 года приостановить:

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

- работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работу рынков, ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров;

- оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной и неотложной форм медицинской помощи.

29. Руководителям детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах и иных аналогичных объектах, не допускать посетителей в такие игровые комнаты.

30. Органам государственного контроля (надзора) области и органам муниципального контроля приостановить до 01 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитаций, иных документов, имеющих разрешительный характер.

31. Гостиницам всех видов временно с 28.03.2020 не допускать заезд потребителей гостиничных услуг и заключение договоров с потребителями.

32. Временно с 04.04.2020 обеспечить прием заявителей в филиалах и обособленных подразделениях государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области" только в режиме предварительной записи.

33. Временно до 05.04.2020 года приостановить работу организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих на территории области услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, мойке автотранспортных средств, за исключением:

- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в соответствии с государственными и муниципальными контрактами.

34. С 14.00 часов 31.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать граждан, проживающих и (или) временно находящихся на территории Владимирской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом;

- осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Владимирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов.

Подтверждением необходимости следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, является служебное удостоверение, либо командировочное удостоверение, либо справка, выданная работодателем по форме, утвержденной администрацией области.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и подрядных организаций, обеспечивающих аварийно-восстановительную работу и эксплуатацию сетей связи.

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

35. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

36. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.







