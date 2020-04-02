"Внедорожник из прошлого века". Немцы оценили спецверсию УАЗ "Хантер"

Выпуск спецверсий полноприводных автомобилей УАЗ вызвал интерес со стороны немецких покупателей и бизнеса. Об этом говорится в статье Auto Motor Sport "Тяжелый металл" из Ульяновска.

Материал Торстена Зайбта начинается с небольшого экскурса в историю. Обозреватель называет прозорливым решение Ульяновского автомобильного завода наладить в 60-е годы выпуск доступных моделей, которые могли бы составить конкуренцию Jeep и Land Rover тех времен.

Отмечается также, что на УАЗе фактически выполняли правительственный заказ - создать преемника ГАЗ 69, производившегося еще со времен Второй мировой войны. Так появился УАЗ 469. Параллельно развивался проект "Буханки" (УАЗ-452, затем - УАЗ-2206/3741/3909/39094/3962/3303), начатый в 1965 году.

В то же время Auto Motor Sport отмечает усилия УАЗа по модернизации архаичной, но все еще актуальной конструкции. В связи с этим упоминается модификация "газика" без колесных редукторов, именуемая УАЗ-469Б (буква означала безредукторный, выпуск начат в декабре 1972 года). А в 2003 году на смену УАЗ 469 пришла существенно модернизированная модель "Хантер".

"С недавнего времени такой автомобиль в можно приобрести в экспедиционном исполнении - с силовыми бамперами, заводским багажником и модной оранжевой окраской. И это уже не просто SUV, а стиль жизни", - отмечает Торстен Зайбт.

УАЗ "Хантер" удостаивается комплиментов в том числе и за компактные габариты ("даже трехдверный Jeep Wrangler намного длиннее") и критикуется за тежеловесный конструктив: "Снаряженная масса этого SUV превышает 1,8 тонн, связано с уазовской техникой чугунного литья, рамой, мостами и рессорами. Этот автомобиль сконструирован как внедорожник из прошлого века".

Но тут же "охотник" снова удостаивается комплимента, на этот раз - за высокую ремонтопригодность - "после поездок по суровому бездорожью этот УАЗ ремонтируют при помощи молотка, а ведь современные SUV пришлось бы собирать из запчастей".

"Буханку" немецкое издание характеризует как "противоположность всем современным семейным минивэнам".

Фото: Пресс-служба УАЗа.

"Этот автомобиль с такими топовыми вариантами отделки, как механический одометр и клавиши обогрева сидений, продолжит движение, даже если наступит конец света", - заключает Торстен Зайбт.

Восхищает немцев и цены на уазовские "полноприводники".

"Российский прайс для жителей Западной Европы - просто фантастика. Базовая модель "Хантера" стоит около 8100 евро, экспедиционный УАЗ "Хантер" обойдется в 10700 евро.

"По таким ценам в Германии автомобиль не купишь", - сетуют немцы.

В заключение же приводится интересная фактологическая информация. Упоминается некий местный предприниматель Дмитрий Шваб, владелец баварской компании Made in Russia Gmbh (единственный импортер и продавец ульяновских фургонов и микроавтобусов в Германии). Фирма Made in Russia Gmbh поставила на поток доработку, как выражается Auto Motor Sport, "деревенских российских УАЗов".

"В заводских версиях "Хантеров" и "Буханок" устраняются шероховатости российской сборки, машины проходят антикоррозийную обработку и сертифицируются по стандартам Euro 6" - отмечает Auto Motor Sport.

Каким образом архаичные моторы приводятся в соответствие с жесткими европейскими экологическими нормами, не сообщается. Зато журналист называет финальные цены для немецкой клиентуры - 19 900 евро за "Хантер" и 20 990 евро за "Буханку".