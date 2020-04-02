Ульяновский автозавод опубликовал новые прайсы на выпускаемые внедорожники. Как показал мониторинг "РГ", весенняя прибавка оказалась весьма ощутимой.

Так, например, цена на "Патриот" в базовом исполнении со 135-сильным двигателем и подвеской старого образца обойдётся с 1 апреля 2020 года минимум в 865 000 рублей. Ранее цена на внедорожник в комплектации "Классик Fleet" начиналась от 835 000 рублей.

Также по 30 тысяч прибавили комплектации "Классик" и "Оптимум", дорогие "Престиж" и "Максимум" "потяжелели" на 35 тысяч рублей. Теперь "Патриот" в максималке стоит 1 178 000 рублей.

Модель с автоматической коробкой передач подорожала на 40-45 тысяч рублей. С апреля "Патриот" на "автомате" в начальной комплектации обойдётся в 1 089 000 рублей.

УАЗ "Хантер" тоже стал дороже. Например, внедорожник в исполнении "Классик Fleet" с китайской коробкой передач BAIC до весенней корректировки стоил 752 000 рублей, после 1 апреля - 762 тысячи. Также на 10 тысяч подорожали остальные версии "Хантера".

УАЗ "Пикап" можно купить начиная от 877 500 рублей, что дороже на 37 600 рублей. Топовые комплектации прибавили к ценнику по 50 тысяч рублей.