Volkswagen тайно запустил производство самого большого кроссовера

Как сообщают китайские СМИ, на совместном предприятии FAW-Volkswagen приступили к производству новой модели - самого большого кроссовера в линейке немецкого бренда, имя которого пока официально не объявлено.

Новый кроссовер - серийная версия концептуального Volkswagen SMV, показанного в апреле 2019 года на автосалоне в Шанхае. Длина автомобиля, проходящего пока под внутрикорпоративным индексом VW416, составит порядка 5 160 мм, и это превосходит Atlas/Teramont, в активе которого чуть больше пяти метров.

Разумеется, что SMV создан на архитектуре MQB, то есть является соплатформенником Teramont. Поэтому в гамму большого SUV войдут бензиновые моторы объёмом 2.0 и 2.5 литра. Первый представлен в двух вариантах мощности - 186 и 220 л.с., VR6 располагает в299 силами. Все без исключения сагрегатированы с преселективным 7-ступенчатым "роботом" и полноприводной трансмиссией.

Официально дата выхода новинки на рынок не объявлена. Ранее предполагалось, что это случится в 2021 году, однако FAW-Volkswagen могли ускорить работу над проектом, который может внести вклад в восстановление объёма продаж на сократившемся китайском рынке.