Указ главы Республики Адыгея от 3 апреля 2020 года № 41 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", в целях предотвращения распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Ввести на территории Республики Адыгея с 23 часов 00 минут 3 апреля 2020 года:

1) запрет лицам, проживающим (находящимся) на территории Республики Адыгея, покидать места проживания (пребывания), за исключением:

а) случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) случаев следования к месту (от места) осуществления

деятельности (в том числе работы), которая допустима в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", не приостановлена Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, март) (далее - Указ № 27), в порядке, установленном настоящим Указом;

в) осуществления деятельности, которая связана с передвижением по территории Республики Адыгея, допустима в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и не приостановлена Указом № 27 (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);

г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом № 27;

д) ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания согласно перечню, установленному пунктом 6 Указа № 27;

е) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

ж) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

2) запрет перемещения транспортных средств по территориям муниципальных образований, за исключением межрегиональных перевозок, а также случаев, указанных в подпункте 1 пункта 1 и пункте 2 настоящего Указа.

2. Ограничительные мероприятия, установленные настоящим Указом, не распространяются:

1) на работников государственных органов Республики Адыгея, органов местного самоуправления и подведомственных им предприятий и учреждений, волонтеров в случае наличия у них специального пропуска, выданного государственным органом Республики Адыгея, органом местного самоуправления в соответствии с настоящим Указом;

2) на работников организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допустима в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", не приостановлена Указом № 27, в случае наличия у них специальных пропусков, выданных указанными организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с настоящим Указом по согласованным с органами местного самоуправления спискам работников;

3) на транспортные средства при наличии специального пропуска, выданного в соответствии с настоящим Указом.

3. Утвердить:

1) форму специального пропуска на гражданина согласно приложению № 1 к настоящему Указу;

2) форму специального пропуска на транспортное средство согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

4. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея принять необходимые меры в целях обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

5. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации организовать своевременное и полное информирование населения через республиканские средства массовой информации об эпидемической обстановке, о проведении мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, мерах индивидуальной профилактики.

6. Определить, что:

1) органы местного самоуправления согласовывают списки работников организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допустима в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", не приостановлена Указом № 27, которым указанные организации, индивидуальные предприниматели выдают специальные пропуска, а также перечни транспортных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, на которые выдаются специальные пропуска;

2) выданные указанными организациям и индивидуальными предпринимателями специальные пропуска на транспортные средства заверяются органами местного самоуправления.

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Адыгея, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея, Главному управлению МЧС России по Республике Адыгея, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея), органам местного самоуправления принять необходимые меры в целях обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов







