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03.04.2020 13:11
Рубрика: В мире

Ангела Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе

Текст: Владимир Шилов
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после двухнедельного карантина приняла решение выйти из карантина. Как передает DW, на этом фоне рейтинг одобрения ее деятельности возобновил рост. Более трети немцев удовлетворены тем, как канцлер справляется, в частности, с последствиями пандемии COVID-19.

Напомним, Меркель 22 марта после контакта с инфицированным врачом, который сделал ей профилактическую прививку от пневмонии, перешла на режим самоизоляции.

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Ранее немецкий лидер была вынуждена впервые в своей карьере обратиться к нации с экстренным обращением, призвав граждан максимально серьезно отнестись к угрозе пандемии коронавируса. В настоящее время количество инфицированных в стране перевалило за 80 тысяч человек и продолжает расти, несмотря на все усилия властей. Умерли более одной тысячи человек.

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