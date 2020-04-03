Авиарейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля отменен

Вывозной рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, запланированный на 3 апреля, не состоится, говорится в сообщении генконсульства России в Facebook.

"Согласно имеющейся информации, решением Росавиации рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк - Москва, запланированный на 3 апреля, отменен", - отметили в дипмиссии.

"Аэрофлот" уже отменял рейсы из США 30 и 31 марта из-за ограничений по вывозу россиян из зарубежных стран.

В настоящее время в Шереметьево может принимать не больше 500 пассажиров из-за рубежа в сутки, аэропорты других регионов - до 200. В результате в аэропорту имени Джона Кеннеди застряли несколько десятков граждан РФ.